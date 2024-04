De Rossi, le parole su Ferguson prima del Bologna emozionano tutti: "E' devastante"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match tra Roma e Bologna , in programma domani allo Stadio Olimpico (fischio d'inizio alle ore 18:30), Daniele De Rossi si è soffermato sulla squadra di Thiago Motta e, in particolare, su Ferguson .

Cosa ha detto De Rossi su Ferguson?

Ferguson si è infortunato nel corso di Bologna-Monza, riportando la lesione del legamento crociato che gli farà saltare l'Europeo con la Scozia. Un episodio sfortunato, commentato così da De Rossi: "Tante squadre giocano bene, ma il Bologna è stato costruito magari per un campionato da metà classifica e invece stanno facendo qualcosa di meraviglioso. Hanno grande fluidità, è affascinante vederli ed è difficile studiarli. Ho grande stima di Thiago, dei giocatori e della società. Volevo mandare un messaggio a Ferguson: per noi sarà un vantaggio, ma per lui perdere l'Europeo sarà devastante".