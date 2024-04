Milan-Inter diretta derby scudetto, gol di Acerbi: segui la partita di oggi LIVE

È tutto pronto per Milan-Inter , il derby della Madonnina valido per la trentatreesima giornata di Serie A . I nerazzurri vanno a caccia del successo che gli permetterebbe di cucire sulle maglie la seconda stella, i rossoneri vogliono rovinare la festa e ipotecare il secondo posto in classifica: calcio d'inizio alle 20:45, aggiornamenti in tempo reale.

Thuram scappa alle spalle di Gabbia, la difesa del Milan rincula a difesa della porta di Maignan e poi si rifugia in calcio d'angolo sul tentativo di cross basso. Calcio d'angolo per l'Inter.

Angolo battuto da Dimarco, Acerbi tutto solo al centro dell'area di rigore: colpo di testa vincente sulla palla spizzata e prolungata da Pavard. Inter in vantaggio. Terzo gol in campionato per il difensore dei nerazzurri. Milan sotto.

Thuram premia la sovrapposizione di Dimarco, che mette in mezzo per Lautaro: incredibile errore dell'attaccante argentino che spara alto a due passi da Maignan. Altro buco difensivo del Milan.

Sommer è attento a distendersi sulla sua sinistra e tenere a terra un tiro di Leao, scappato via in contropiede.

Thuram spinge la ripartenza, serve Barella, che gli restituisce il pallone: piattone destro angolato che scheggia il palo alla sinistra di Maignan. Un calcio di rigore in movimento finito sul fondo per questione di centimetri.

Splendide le coreografie dei tifosi di Inter e Milan. Squadre in campo. Inno della Serie A in corso d'esecuzione.

Cross di Bastoni, tocco corto di Darmian per Lautaro, che non ci pensa su due volte e si coordina per la girata al volo: alta sulla traversa.

20:21

Pavard a DAZN: "Vogliamo la seconda stella"

Pavard a DAZN: "Sono venuto qui per vincere dei titoli e se è vero che ne ho vinti già tanti ho voglia di vincere anche stasera perché sono molto felice di essere all'Inter e di giocare in questo grande club. Abbiamo vinto la Supercoppa, spero che questa sera potremo celebrare insieme questo scudetto, la seconda stella che è molto importante. Non avremo pressioni particolari, giocheremo il nostro calcio come abbiamo dimostrato di saper fare per tutta la stagione".

20:17

Pioli a DAZN: "Questo derby pesa tanto"

Pioli a DAZN: "Questa partita pesa tanto per l'ambiente, pesa perché è un derby e non lo vinciamo da tanto tempo. Riuscirci sarebbe molto importante. Leao centravanti? Meno riferimenti e più profondità è quello che cerchiamo. Vedremo cosa riusciremo a combinare".

20:15

Marotta a DAZN sul possibile scudetto nel derby e Simone Inzaghi

Marotta a DAZN: "Se sono emozionato? Ormai sono un po' vecchio, l'emozione si allontana sempre di più. Però, un'esperienza del genere non mi è mai capitata, nonostante abbia vinto qualche scudetto. Come scegliemmo Simone Inzaghi? Lo scegliemmo tutti, ma c'erano anche altre squadre interessate. Era uno dei giovani allenatori che stava crescendo, fummo decisissimi e fu una nottata delicata perché Lotito si stava arrabbiando anche se poi abbiamo chiarito. Siamo molto contenti, ha dimostrato di essere un vincente anche con i fatti e non è poco".

20:12

Sportiello a DAZN: "Determinati a fare nostro il derby"

Sportiello a DAZN: "Loro possono vincere il campionato questa sera e farlo davanti al nostro pubblico. Non è il massimo ma è comunque un derby, è una partita da vincere e noi siamo pronti per farla nostra questa sera".

20:09

Leao falso nove, la mossa di Pioli

Leao falso nove è la mossa di Pioli per provare a mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. Sorriso carico di concentrazione del fuoriclasse portoghese, ripreso nel corso del riscaldamento.

20:07

Inter fischiata dai tifosi del Milan

Fischi assordanti e ampiamente pronosticabili dei tifosi del Milan per l'Inter al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento.

20:05

Milan, ingresso in campo per il riscaldamento

I giocatori del Milan vengono annunciato dallo speaker ed entrano in campo: si mischiano fischi assordanti e cori dei tifosi rossoneri. Atmosfera incredibile a San Siro.

20:00

Pavard a Inter TV: "Vogliamo prenderci lo scudetto"

Benjamin Pavard ai microfoni di Inter TV: "È una gara molto importante e molto entusiasmante da giocare, vogliamo assolutamente cercare di vincerla e prenderci il titolo. Penso che quando giochi un derby devi giocarlo per vincerlo, ma non abbiamo fatto preparazioni specifiche per questa partita. Un derby ti dà delle emozioni in più, sappiamo che dovremo mettere in campo il cento per cento e tantissima intensità per vincerlo. È una partita che vale tantissimo. Vogliamo essere campioni stasera".

19:58

Pioli e il record negativo nei derby della Madonnina

Stefano Pioli è l’allenatore che ha perso più partite nella storia dei derby di Milano tra tutte le competizioni: nove sconfitte, tutte alla guida del Milan. Da quando allena i rossoneri, il Milan ha vinto solo tre delle 14 sfide in generale contro l’Inter (2N, 9P), segnando 12 gol e subendone 29. (LEGGI TUTTE LE CURIOSITA' PRE-PARTITA)

19:55

Inter, scudetto contro il Milan? Sarebbe la prima volta nella storia

In caso di vittoria dell’Inter in questo derby, lo scudetto verrà assegnato aritmeticante alla fine di una sfida tra Milan e Inter per la prima volta nella storia della Serie A. In quel caso i nerazzurri vinceranno lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo, eguagliando il record della Serie A (cinque anche per il Napoli 2022/23, la Juventus 2018/19, l’Inter 2006/07, la Fiorentina 1955/56 e il Torino 1947/48). (LEGGI TUTTE LE CURIOSITA' PRE-PARTITA)

19:50

Milan, una vittoria negli ultimi otto derby

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi otto derby contro l’Inter disputati come squadra ospitante tra tutte le competizioni (3N, 4P): nel confronto più recente in campionato (3-2 il 3 settembre 2022) – l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato due successi casalinghi di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al 2008. (LEGGI TUTTE LE CURIOSITA' PRE-PARTITA)

19:45

Inter a caccia della sesta vittoria consecutiva nel derby

L’Inter ha vinto gli ultimi cinque derby contro il Milan tra tutte le competizioni, già striscia record per i nerazzurri contro i rossoneri. Più in generale, solo due volte nella storia del derby di Milano una delle due formazioni ha ottenuto sei successi di fila: il Milan tra il 1946 e il 1948 e tra 1911 e il 1913. (LEGGI TUTTE LE CURIOSITA' PRE-PARTITA)

19:41

Inter, il pullman raggiunge a fatica San Siro

Attesa febbrile, tensione che sale: i tifosi dell'Inter sperano di festeggiare lo scudetto stasera contro il Milan e hanno riservato un'accoglienza a dir poco calorosa al pullman della squadra, che a fatica ha raggiunto San Siro. (VEDI IL VIDEO)

19:31

Panatta, attacco a Leao in tv

Ad infiammare le ore antecedenti a Milan-Inter è stato anche un duro attacco di Adriano Panatta nei confronti di Rafa Leao. (LEGGI TUTTO)

19:26

Milan-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Musah, Loftus Cheek, Pulisic; Leao. A disposizione: Sportiello, Nava, Bennacer, Giroud, Jovic, Okafor, Chukwueze, Caldara, Terracciano, Florenzi. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, De Vrij, Cuadrado, Arnautovic, Klassen, Frattesi, Buchanan, Asllani, Zopolato, Bisseck, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

19:21

Il maltempo può cambiare i piani per la festa scudetto dell'Inter

La pioggia che sta cadendo copiosa su Milano e che continuerà a bagnare il capoluogo lombardo anche nei prossimi giorni dovrebbe cambiare i piani dell'Inter in caso di scudetto. Nell'eventualità infatti in cui i nerazzurri dovessero battere il Milan stasera e quindi laurearsi matematicamente campioni d'Italia, la parata con l'autobus scoperto non dovrebbe più andare in scena martedì o mercoledì come inizialmente previsto, con l'ipotesi che possa slittare al weekend. (VEDI IL VIDEO)

19:15

Milan-Inter, conto alla rovescia

Scatta il conto alla rovescia per Milan-Inter. Alle 20:45 il fischio d'inizio dell'attesissimo derby della Madonnina.

Stadio Meazza - Milano