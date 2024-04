Scudetto Inter, anche Infantino esulta: “Due stelle. Amala”

MILANO - Gianni Infantino non ha mai nascosto la sua fede per l’Inter. Il numero uno della Fifa ha visto più volte giocare Lautaro e compagni dal vivo, sia a San Siro che in trasferta. Anche lui si è unito alla festa come un tifoso normale. In una vecchia intervista aveva detto senza giri di parole di avere come squadra del cuore solamente l'Inter: "Sono interista. E’ una squadra un po’ pazza che ci fa soffrire ma è forse anche grazie al fatto che sono tifoso nerazzurro che poi sono diventato il presidente della Fifa". Infantino è nato in Svizzera ma i suoi genitori erano originari della Calabria.