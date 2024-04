Noel Gallagher a San Siro per Milan-Inter: tifo scatenato per il derby scudetto

Sorrisi, pollice all'insù in direzione dei fotografi che lo hanno riconosciuto rendendolo protagonista di centinaia di scatti: oltre ad amare il rock, che lo ha reso famoso con gli Oasis, Noel Gallagher è come noto un grande appassionato di calcio. Non si perde una partita del "suo" Manchester City. Se lo scorso giugno il rocker di Manchester aveva seguito da vicino l'Inter, in occasione della finale di Champions contro il suo Manchester City, stavolta il gusto per i big match lo ha portato fino a Milano.