Lautaro Martinez scoppia a piangere in diretta tv davanti a Diletta Leotta

MILANO - Vincere uno scudetto da capitano e in un derby. Una doppia grande emozione per Lautaro Martinez, che con la sua Inter ha raggiunto l'aritmetica certezza del Tricolore con cinque turni di anticipo sulla fine del campionato grazie al 2-1 rifilato al Milan sul prato di San Siro nel match valido per la 33ª giornata di Serie A .

Milan-Inter 1-2: cronaca, statistiche e tabellino

Lautaro in lacrime dopo il derby vinto con il Milan

"Abbiamo lavorato tanto e sofferto tanto - ha detto l'attaccante argentino dell'Inter, commosso ai microfoni di Dazn e senza riuscire a trattenere le lacrime -. Ci meritiamo questa allegria. Dedico questa vittoria alla mia famiglia in Argentina e ai miei figli, che sono la cosa più bella che questa vita mi ha regalato. Ora piangerò tanto. Ci siamo trovati in una situazione mai capitata, ne dovevamo approfittare. Il primo scudetto da capitano vale tantissimo".

Lautaro e lo scudetto vinto da capitano dell'Inter

Poi una dedica al popolo interista e un pensiero per il tecnico Simone Inzaghi e i suoi collaboratori: "I tifosi ci spingono sempre. La vittoria è anche per loro, per il nostro staff e i dirigenti. Il percorso con Inzaghi è stato bellissimo e dobbiamo continuare così. Ho vinto già tanti titoli in questo club e bisogna continuare". Chiusura sul futuro: "Per il rinnovo bisogna trovare un accordo con la società - ha chiosato Lautaro Martinez -. Ora voglio godermi il successo. Con la seconda stella abbiamo fatto la storia".