Inter, quanti milioni vale lo scudetto: la cifra da capogiro per Zhang

Lo scudetto vale la gloria sportiva, la seconda stella, ma anche tante decine di milioni per l'Inter, che si è aggiudicata il campionato 2023-24. Sono molteplici le voci delle entrate, dai diritti tv agli sponsor, per il club di Steven Zhang. Conquistando il tricolore, la quota di diritti televisivi dalla Lega Serie A che finirà nelle casse nerazzurre raggiungerà i 100 milioni. La cifra è stata già resa nota dallo stesso club nerazzurro nell'ultima relazione semestrale di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono tutti i ricavi da sponsor e diritti tv: "In base al modello di distribuzione attualmente in vigore, ci aspettiamo un importo minimo garantito nell’ordine di 78 milioni (in un peggior scenario con l’ultima posizione nella classifica della Serie A 23/24), che aumenta fino a circa 100 milioni in caso di vittoria nella Serie A 23/24". A questa cifra vanno aggiunti altri 2 milioni per la pur breve partecipazione alla Coppa Italia.