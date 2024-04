De Rossi diretta dopo Roma-Bologna: interviste e conferenza stampa LIVE

ROMA - Daniele De Rossi commenta in tv e in conferenza stampa la partita della sua Roma, persa 3-1 in casa contro il Bologna, nel primo dei due posticipi del lunedì della 33ª giornata di Serie A.

I prossimi impegni della Roma

La Roma tornerà in campo giovedì prossimo per il recupero con l'Udinese alla Dacia Arena, dove si devono giocare gli ultimi 18 minuti e 30 della gara sospesa per il malore a N'Dicka. La squadra di De Rossi affronterà poi il Napoli in casa domenica prossima. Giovedì 2 maggio è in programma l'andata della semifinale di Europa League, a Roma, contro il Bayer Leverkusen, poi ci sarà la gara con la Juve e il ritorno a Leverkusen.

I complimenti di Thiago Motta

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha fatto i complimenti aI tifosi della Roma in conferenza stampa: "Complimenti al pubblico, i tifosi hanno appaludito la loro squadra e poi anche noi. Questo è lo sport". LEGGI LA NOTIZIA

Azmoun: "Il percorso è lungo"

Azmoun ha parlato a Dazn: “A volte le partite vanno così. Hanno giocato molto bene, noi volevamo vincere, ma a volte si può lasciare qualcosa per strada. Il percorso è ancora lungo e dobbiamo continuare così. Come mi sento? Chi entra deve aiutare la squadra, è il nostro lavoro. Tutti quanti devono contribuire al bene della squadra”.

Ancora De Rossi sul nervosismo

De Rossi in conferenza stampa torna sul nervosismo: "Non ho ancora rivisto il match, però che cosa hanno fatto di clamoroso i giocatori in campo per farvi saltare all’occhio questo nervosismo folle? Potevamo essere più lucidi, ok, poi voi giudicate la partita influenzati dal risultati, lo facciamo quando vinciamo che siamo fenomeni e quando perdiamo che sembra tutto negativo. Tra le ammonizioni importanti che abbiamo subìto, ci siamo innervositi, ma potevamo segnare. Il calcio è fatto di falli, non ho visto una squadra andare fuori di testa, abbiamo perso le distanze tatticamente alla fine e di fiato, ma ci può stare in questo punto della stagione. Voglio giocare che si innervosiscano, io lo facevo, è una cosa sana la protesta, il nervosismo. Sono arrivato qui e ho percepito una situazione di chissà che cosa, io non sono un chierichetto, mi piacciono i calciatori che hanno la mosca sotto al naso, è sintomo di essere vivi e di essere squadra, dopo cinque minuti, se segna El Shaarawy, mi avreste fatto i complimenti. Il risultato ci fa sembrare tutto più nero o estremo, i ragazzi hanno fatto una buona partita, eravamo tutti nervosi per il risultato, dopo l’1-3 andavano forte e vanno fatti i complimenti al Bologna. Ringrazio la squadra per come si è comportata fino alla fine, dobbiamo ringraziare la curva intera che ha applaudito e cantato per i giocatori. A volte hanno la percezione di una squadra che molla, ma se ci hanno applaudito, a parte gli errori fatti da me e dalla squadra, hanno capito che ci abbiamo provato fino all’ultimo”.

Il turn-over

De Rossi sul turn-over ridotto oggi: "Ho messo i giocatori che pensavo ci potessero far vincere, dobbiamo avere giocatori più volte pronti a giocare in una settimana. Non erano stanchi, a parte Tammy, hanno fatto tutti la loro partita, il 3-1 ci ha un po' ammazzato, sembravano tutti molto più stanchi. Sul 3-1 ho provato a tenere in campo giocatori che potevano farmi il 3-2 o il 3-3, con Dybala in campo siamo più pericolosi o con Pellegrini idem. Bove? Ha giocato una partita fondamentale tre giorni fa".

L'arbitraggio di Maresca

De Rossi: "Quanto ha inciso l'arbitro e cosa ci siamo detti? Penso che una squadra forte, se è vero che si è fatta innervosire dall’arbitro, si può far innervosire per un rigore inesistente o un’espulsione. Per me Maresca ha sbagliato i nostri primi due gialli, ma non può essere abbastanza da farci innervosire. Per il resto Maresca non ha fatto male. Se c’era qualcosa in passato è un peccato, è un circolo, ci vediamo sempre, non possiamo portarci dietro scorie. L’inizio anche a me ha un po’ disturbato, ma non abbiamo perso per l’arbitro. Dopo tre minuti ha cambiato l’atmosfera, non ho visto cosa fosse successo. Nell’arco di una partita però non può essere un fattore così importante".

De Rossi in conferenza stampa

De Rossi inizia a parlare in conferenza stampa: "Fare gol non è poco importante in questo sport. Abbiamo vinto partite nelle quali questa media era più alta per noi e il contrario. Ci sta, fa parte del calcio. Se fossimo andati in vantaggio nel primo tempo avremmo visto una partita diversa. Ci sta di non fare gol. Il Bologna è un’ottima squadra, ha giocato bene e ha segnato tutte le occasioni che ha avuto. Poi ti fanno correre. Non eravamo pronti a fare una partita di rincorsa per 70 minuti".

L'Atalanta avversaria nella corsa Champions

All'allenatore della Roma viene infine chiesto se teme l'Atalanta nella corsa al quinto posto, che vale la Champions: "Temiamo e rispettiamo tutti. Poi recupererà una partita a campionato finito… Sarà un percorso difficile, il nostro problema erano le squadre che avevamo davanti, il Bologna ha fatto un filotto lunghissimo e l’Atalanta è rientrata nella corsa così come la Lazio. Mancano poche partite, tutte difficili, a volte va bene mentre altre volte bisogna fare i complimenti agli avversari".

La gestione delle energie

De Rossi viene poi interpellato a Dazn su un possibile calo di energie della sua Roma: "Diciamo che non siamo stati molto aiutati, ma non voglio tornarci. Mentalmente, tra i viaggi e il preparare tante partite, non sarà semplice, ma andiamo con la gestione fisica e mentale. Abbiamo perso una partita, usciamo dispiaciuti, ma non distrutti. La corsa è ancora lunga, anche in Europa. Faremo due partite che saranno due battaglie contro una squadra imbattuta, credo sia l'unica al mondo imbattuta. Siamo molto positivi, a parte per il risultato di stasera".

Gli attaccanti della Roma

De Rossi parla poi di Abraham e Azmoun, attaccanti recuperati dai rispettivi infortuni: "Abbiamo degli attaccanti molto importanti. Abraham ha fatto una partita onesta, ci sta essere meno brillante dopo quell’infortunio. Azmoun è rientrato da pochissimo, non me la sono sentita di farlo partire titolare, ma l’avrei inserito a gara in corso. Sono contento che abbia fatto gol, ha qualità ed è un giocatore importante per noi, così come Abraham".

La pressione sulla Roma

Ancora De Rossi: "Troppa pressione su di noi? No, perché sarebbe grave. Siamo adulti, esperti. Facciamo questo lavoro da tanto, siamo abituati a gestire i momenti belli, ma anche quelli brutti. Negli scontri diretti finora avevamo fatto bene. Veniamo da un ciclo di partite abbastanza toste e l’avevamo gestita bene anche dal punto di vista nervoso. Abbiamo fatto una partita non eccezionale, ma secondo me, nel corso del secondo tempo, dopo il 3-1, siamo sembrati inferiori al Bologna, ma per il resto la partita è stata equilibrata. Il nervosismo? Sono stato calciatore e ogni tanto ci sta che ti innervosisci, però non deve influenzare il tuo modo di stare in campo e la tua tenuta nella gara. Comunque i ragazzi sono stati dentro la partita, non hanno mollato, non hanno ‘sbroccato', come si dice qui a Roma. Se vogliamo essere perfetti e se vogliamo continuare questa rincorsa, dobbiamo sapere gestire i momenti. Non solo le ammonizioni, ma una squadra esperta non deve prendere gol al 44’ o, dopo, il 2-1 perché l’inerzia era a nostro favore. Il 3-1 invece ci ha praticamente ammazzato. Non gli posso dire niente, se non che sono errori che si fanno e che cercheremo di migliorare. L’atteggiamento avuto, nervosismo in più o meno, è stato il solito dei ragazzi che conosco".



De Rossi a Dazn

Ecco De Rossi a Dazn: "Forse siamo stati meno brillanti delle altre volte, ma eravamo contro una squadra che gioca bene. Sotto porta abbiamo vinto delle partite in cui siamo stati quasi perfetti, oggi non è stato così. Complimenti al Bologna. Abbiamo visto i numeri e la partita è stata in equilibrio, soprattutto nel primo tempo. Forse c'è stato un po' di nervosismo, ma non possiamo innervosirci per un cartellino giallo, sia pur sbagliato. Poi abbiamo preso il gol e abbiamo un po' perso la strada, ma la prestazione dei ragazzi c'è stata fino alla fine".

Si ferma la Roma di De Rossi

Seconda sconfitta in campionato per De Rossi da allenatore della Roma: la precedente era maturata sempre all'Olimpico, 4-2 contro l'Inter, il 10 febbraio scorso. I nerazzurri di Inzaghi sono anche l'ultima squadra ad aver battuto il Bologna, 1-0 al Dall'Ara il 9 marzo.

Tra poco De Rossi in conferenza stampa

De Rossi parlerà tra poco alle tv collegate per commentare Roma-Bologna.

