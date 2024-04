El Azzouzi come Rummenigge: gol identico dopo 40 anni

Oussama El Azzouzi come Karl-Heinz Rummenigge. A distanza di quarant'anni il talentuoso centrocampista del Bologna ha segnato un gol simile, per non dire identico, a quello realizzato nella stagione 1984/85 dallo storico centravanti che vestiva la maglia dell'Inter. Ma c'è una grande differenza tra le due reti: quella di Rummenigge fu annullata per gioco pericoloso.