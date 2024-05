Orsolini show alla festa Champions del Bologna: fa salire in auto l'inviato Dazn

"Appena è finita la partita Atalanta-Roma ho sentito una gioia incredibile". Con queste parole Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna , ha commentato la qualificazione matematica della squadra rossoblù alla prossima edizione della C hampions League .

Orsolini festeggia con l'inviato Dazn

L'attaccante del Bologna, una volta lasciato il ritiro di Casteldebole, ha fatto salire sulla sua macchina l'inviato di Dazn: "Vorrei provare ad andare in Piazza Maggiore, ma credo sia impossibile, per il traffico". Il giornalista, dopo più di dieci minuti di viaggio, si è chiesto: "Ma io come torno ora a Casteldebole?". "Chiama un taxi", la risposta di Orsolini.