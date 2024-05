Bologna, è il giorno del Champions Tour: tutte le tappe in città

Grande stagione del Bologna . La conquista della Champions League verrà celebrata quest'oggi dalla squadra con la città . Un programma vasto in serata per il Bologna Champions Tour , un percorso chiaro abbracciando vari punti della città e dunque migliaia di tifosi in attesa di poter salutare i propri idoli per la cavalcata che ha condotto in Europa.

Il percorso del Bologna per la festa Champions

Si partirà dalle 19.30 allo stadio Dall'Ara e si arriverà a Piazza Maggiore. Nel mezzo verranno toccati tanti punti: Via Andrea Costa, Via Sant'Isaia, Piazza Malpighi, Via Marconi, Via dei Mille, Via Indipendenza, Via Rizzoli e Piazza Re Enzo. I calciatori sfileranno con il bus scoperto per le vie del centro che saranno addobbate di rossoblu per un'indimenticabile giornata di festa.