Bologna, notte di festa: tutti i dettagli e il percorso di stasera

Bologna, ecco il Nettuno d'oro

Prima della partenza verso Piazza Maggiore ci sarà anche la consegna del Nettuno d’Oro. Il sindaco Lepore alle ore 19 inizierà, all'interno dello stadio Dall'Ara, la cerimonia per il conferimento dell'onorificenza. Presto dette le motivazioni. «Per la loro dedizione, passione e professionalità questi ragazzi e tutta la società - ha scritto Lepore - hanno dimostrato un attaccamento encomiabile ai colori della nostra città, contribuendo a scrivere una pagina di gioia e valore sportivo che rimarrà per sempre nella storia di Bologna». L'impresa sportiva è di quelle storiche. Di quelle che verranno ricordate per sempre. Anche Zirkzee e compagni, focalizzati, fino a poche settimane fa, esclusivamente alla prossima giornata di campionato in calendario, stanno cominciando a realizzare l'opera d'arte che hanno compiuto e si stanno godendo l'affetto e l'entusiasmo dei bolognesi. Da sopra il pullman vedranno sorrisi, tanti sorrisi e chissà, forse anche qualche lacrima di gioia.

Bologna, il percorso della festa: tutte le tappe

Il tragitto è stato definito e comunicato già da qualche giorno: sui balconi e fuori dalle finestre delle abitazioni che saranno sul percorso ci si aspettano tantissime bandiere e sciarpe. Il pullman scoperto partirà dal piazzale che sta davanti alla curva Bulgarelli, poi proseguirà su via Andrea Costa, imboccherà via Sant’Isaia, svolterà verso Piazza Malpighi e poi andrà in via Marconi, via dei Mille, via Indipendenza, via Rizzoli per arrivare a Piazza Re Enzo e infine in Piazza Maggiore. Lì, nel cuore della città, confluiranno anche tutti i tifosi e in quel momento scatterà una nuova festa un po' organizzata, un po' frutto dell'improvvisazione. Ieri sera c'è stata invece la cena di fine stagione. Dopo la partita di venerdì contro il Genoa ci sarà il rompete le righe.