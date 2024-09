Bologna, Saputo cittadino onorario: commuove su Mihajlovic e Dall'Ara

Saputo cita Dalla e su Dall'Ara: "Credo che sarebbe orgoglioso di noi"

Saputo ha poi aggiunto e concluso: "Sullo sfondo di questa avvenutra c'è una città che incanta in ogni angolo chi come me, nonostante le radici italiane, ha sempre vissuto in un altro continente. Per posizione geografica, per storia e per il carattere di voi, anzi di noi, bolognesi, Bologna è sempre stata aperta al mondo. A Bologna, cantava Lucio Dalla, non si perde neanche un bambino. Vi ringrazio per avermi accolto con un affetto che io e la mia famiglia ricambiamo con tutto il cuore. Questo riconoscimento mi renderà sempre fiero anche perché arriva prima del passaporto italiano, che farà di me un vostro connazionale. Infine, un pensiero al grande presidente Renato Dall'Ara: a mezzanotte del 3 ottobre quando il Bologna compirà 115 anni saremo ad Anfield dove avremo da poco affrontato il Liverpool. Credo che Dall'Ara ne sarebbe orgoglioso come tutti noi bolognesi".