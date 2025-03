Lo scudetto parla Italiano. Con la strepitosa vittoria contro la Lazio, il Bologna ha inaugurato un ciclo di ferro che lo porterà ad affrontare a strettissimo giro tutte le prime della classe della Serie A: Napoli, Atalanta e Inter in successione ad aprile. Il campionato, a nove giornate dalla fine, sta per entrare nel rush finale e i rossoblù si candidano a giudici per decretare chi si porterà a casa il tricolore in una delle stagioni più combattute e in bilico che si ricordino. Ma andiamo con ordine. Dopo la sosta, Vincenzo e i suoi affronteranno un avversario ostico come il Venezia, ancora in corsa per la salvezza e capace ieri di fermare anche il Napoli di Conte sullo 0-0. A seguire, con l'inizio di aprile, i giochi si fanno se possibile ancora più duri.