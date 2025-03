Venezia-Napoli diretta Serie A: segui la partita di oggi

Allo stadio Penzo è il giorno di Venezia-Napoli , gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A . Gli azzurri di Antonio Conte cercano un successo per dare continuità a quello ottenuto al Maradona contro la Fiorentina (2-1): varrebbe il momentaneo sorpasso sulla capolista Inter , impegnata stasera al Gewiss Stadium nella sfida scudetto con l'Atalanta. Gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco sono alla ricerca di una vittoria pesantissima nei giochi salvezza: garantirebbe il -3 dal Parma quartultimo. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta .

11:40

Venezia-Napoli, le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. Allenatore: Di Francesco.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Conte.

11:32

Napoli, che accoglienza prima della sfida con il Venezia!

Conte e il Napoli sono arrivati al Penzo: ad accoglierli il grande entusiasmo dei tifosi azzurri. VEDI IL VIDEO

11:30

Venezia-Napoli, lunch match al Penzo

Allo stadio Penzo in tavola c'è Venezia-Napoli. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi: gli azzurri vogliono l'intera posta in palio per tornare momentaneamente al comando della classifica in attesa di Atalanta-Inter, gli arancioneroverdi ridurre il gap dalla zona salvezza approfittando del pari (1-1) tra il fanalino di coda Monza e il Parma: i crociati, quartultimi, distano 6 punti.

Stadio Penzo - Venezia