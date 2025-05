Bologna da record: in 30mila a Roma per la finale di Coppa Italia

Bologna, maxischermi in città

Sarà una grande festa a cui potrà partecipare a distanza anche chi rimarrà a Bologna perché non è riuscito ad acquistare un biglietto per lo stadio Olimpico. Non in piazza Maggiore, ma sparsi per la città ci saranno maxischermi per guardare insieme la finale contro il Milan. Ma non solo Bologna tiferà i rossoblù. Anche nella piazza Duomo di Ribera in provincia di Agrigento, luogo dove ha forti radici Vincenzo Italiano, nato in Germania, verrà allestito un maxischermo per guardare l'ultimo atto della Coppa Italia e sostenere Italiano e i suoi ragazzi.