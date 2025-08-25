Bologna, infortunio Immobile: come sta e quante partite salterà

Il ritorno all'Olimpico e in Serie A di Ciro Immobile non è andato come sperava l'attaccante. Alla prima in campionato con la maglia del Bologna , è stato costretto a uscire al 30' del primo tempo durante la partita contro la Roma . L'ex Lazio è uscito particolarmente dolorante dal terreno di gioco per poi andare direttamente negli spogliatoi. Gli esami degli ultimi giorni hanno evidenziato una lesione del retto femorale destro che lo costringerà a restare fuori per circa due mesi o più .

Il bollettino sull'infortunio di Immobile

Questo il bollettino medico del club, anche sull'infortunio di Casale: "Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)". Il comunicato pubblicato dal Bologna ha mandato in tilt il sito del club per i troppi accessi.

Bologna, anche Casale infortunato: i tempi di recupero

Lo stesso Casale, anche lui ex Lazio, non è rientrato in campo nel secondo tempo dopo l'intervallo della sfida dell'Olimpico contro la Roma. Al suo posto era entrato Vitik. Il difensore ha subito una lesione di basso grado del bicipite femorale e rimarrà ai box per circa un mese. Gli infortuni di Casale e Immobile sono solamente gli ultimi in ordine cronologico di una lista troppo folta per la squadra di Italiano. Loro due infatti si aggiungono agli infortunati Holm, Bernardeschi e Ferguson.