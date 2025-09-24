Bologna, Italiano: "Ecco cosa abbiamo sbagliato in Champions. Obiettivo? Passare il primo turno"

Il Bologna si prepara a iniziare la sua seconda stagione consecutiva nelle coppe europee. Dopo la partecipazione all'ultima Champions, stavolta il club rossoblù sarà protagonista in Europa League , e la propria avventura inizierà in Inghilterra, contro l' Aston Villa di Emery . Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia ai microfoni di Sky Sport: “L'anno scorso è stato qualcosa di fantastico. Sappiamo quello che ci aspetta: una partita in un ambiente caldo contro una squadra forte . Hanno tanta qualità e ritmo, però noi dobbiamo cercare di portare dentro l’esperienza in più che abbiamo, provando a partire con il piede giusto”.

Italiano: "Dobbiamo onorare la competizione ed essere dentro a tutto a marzo"

Importante per il Bologna l'esperienza in Champions League: "Lo scorso anno abbiamo rispettato troppo i nostri avversari, siamo stati un po’ timidi. Dopo abbiamo iniziato a capire ritmi e intensità. Qualche partita potevamo anche portarla a casa, dopo aver preso le misure abbiamo iniziato ad avere più personalità". Fiducia in questa stagione: "Anche qui troviamo squadre di grande qualità, abbiamo un girone dove alcune squadre sono di livello, ma abbiamo le carte in regola per avere come obiettivo almeno passare il primo turno”. Vincenzo Italiano ha voluto così parlare dei tanti impegni del Bologna: “Parlavo con i ragazzi e gli dicevo che inizia un tour de force. Se ci siamo vuol dire che ce lo siamo guadagnati. Bisogna cercare di onorare la competizione, di coinvolgere tutti perché è giusto avere come obiettivo essere dentro a tutto nel mese di marzo, dove conta di più”.