Italiano ricoverato a Bologna per una polmonite: come sta adesso, il bollettino medico

Vincenzo Italiano è ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. A renderlo noto è il Bologna, attraverso un comunicato ufficiale. L'allenatore rimarrà ricoverato cinque giorni: non sarà così in panchina per le trasferte di giovedì di Europa League contro lo Steaua Bucarest e il match contro la Fiorentina di Serie A in programma domenica alle 18:00.