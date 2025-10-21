Corriere dello Sport.it
Italiano ricoverato a Bologna per una polmonite: come sta adesso, il bollettino medico

L'allenatore rossoblù rimarrà ricoverato. Ecco tutte le partite in cui non potrà essere in panchina
2 min
Vincenzo Italiano è ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. A renderlo noto è il Bologna, attraverso un comunicato ufficiale. L'allenatore rimarrà ricoverato cinque giorni: non sarà così in panchina per le trasferte di giovedì di Europa League contro lo Steaua Bucarest e il match contro la Fiorentina di Serie A in programma domenica alle 18:00.

Il comunicato del Bologna sulle condizioni di Italiano

Il comunicato del Bologna sulle condizioni di Italiano: "Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club". Il Bologna dovrà così fare a meno del proprio allenatore per la terza giornata di Europa League e l'ottava di Serie A.

