Il Bologna perde Bernardeschi: frattura della clavicola. I tempi di recupero 

Il Bologna fa festa in campo e strappa il pass per la finalissima di Supercoppa ai rigori. Ma nel corso della partita c'è stato un imprevisto non di poco conto che ha coinvolto Federico Bernardeschi , uscito dal campo per infortunio. Oggi l'ex Juve si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una frattura della clavicola sinistra. L’attaccante del Bologna sarà operato martedì a Bologna.

Bernardeschi, quando torna in campo con il Bologna

I tempi di recupero previsti di circa sei settimane, cioè un mese e mezzo. Italiano, dunque, non potrà contare su Bernardeschi fino a inizio febbraio. "Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa sei settimane", si legge nella nota del club emiliano. Intanto, la squadra si è allenata a Riyadh: seduta di scarico in piscina per i titolari di ieri, partitella a campo ridotto al Prince Faisal Bin Fahd Stadium per gli altri. Skorupski ha svolto allenamento differenziato sul campo, mentre Freuler e Casale si sono allenati a Casteldebole.