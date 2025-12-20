Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Il Bologna perde Bernardeschi: frattura della clavicola. I tempi di recupero 

L'attaccante sarà operato martedì dopo l'infortunio rimediato contro l'Inter, durante la semifinale di Supercoppa
Il Bologna fa festa in campo e strappa il pass per la finalissima di Supercoppa ai rigori. Ma nel corso della partita c'è stato un imprevisto non di poco conto che ha coinvolto Federico Bernardeschi, uscito dal campo per infortunio. Oggi l'ex Juve si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una frattura della clavicola sinistra. L’attaccante del Bologna sarà operato martedì a Bologna. 

Bernardeschi, quando torna in campo con il Bologna   

I tempi di recupero previsti di circa sei settimane, cioè un mese e mezzo. Italiano, dunque, non potrà contare su Bernardeschi fino a inizio febbraio. "Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa sei settimane", si legge nella nota del club emiliano. Intanto, la squadra si è allenata a Riyadh: seduta di scarico in piscina per i titolari di ieri, partitella a campo ridotto al Prince Faisal Bin Fahd Stadium per gli altri. Skorupski ha svolto allenamento differenziato sul campo, mentre Freuler e Casale si sono allenati a Casteldebole.     

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

