Da Skorupski a Cambiaghi: il punto sugli infortunati del Bologna in vista dell’Inter

BOLOGNA - Se Skorupski si sta avvicinando al ritorno in gruppo, Cambiaghi ha smaltito l'influenza che lo ha costretto a saltare lo scorso turno di campionato contro il Sassuolo ed è pronto: ieri alla ripresa ha svolto l'intera seduta insieme ai compagni e oggi è disponibile per la partitella contro il Lentigione. L'obiettivo per Cambiaghi è quello di arrivare al meglio alla trasferta di domenica a San Siro contro l'Inter. La concorrenza sul lato sinistro dell’attacco è agguerrita. A destra, invece, Italiano dovrà rinunciare per almeno altre sei settimane a Bernardeschi, indisponibile dopo l'operazione alla clavicola sinistra. Il numero 10 dei rossoblù non ci sarà sicuramente per tutto gennaio, un mese pieno di impegni. In 25 giorni, dal 4 al 29, il Bologna giocherà 8 partite e per questo motivo a Casteldebole si sta lavorando per recuperare tutti gli altri e lasciare in infermeria solo Bernardeschi. Oltre a Skorupski che punta alla convocazione per la trasferta di domenica a Milano, Italiano sta cercando di far recuperare la miglior condizione fisica anche a Freuler e Casale. Il portiere, che si infortunò nei primi minuti della gara di campionato del 9 novembre contro il Napoli, potrebbe tornare almeno in panchina dopo quasi due mesi, mentre il difensore, che era già in panchina nella gara contro il Sassuolo, deve solo migliorare la sua condizione.