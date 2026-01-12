Lucumi: c'è lesione, ecco quanto starà fermo il difensore del Bologna

Una buona ed una cattiva notizia per il Bologna di Vincenzo Italiano , che non sta vivendo un ottimo momento a livello di risultati. Infatti, dopo la sconfitta in finale di Supercopa Italiana contro il Napoli, il Bologna ha subito un calo drastico nelle prestazioni e le coise non sembrano essere destinate a migliorare, almeno per ora. Il Bologna ha da poco pubblicatop un comunicato stampa di aggiornamento delle condizioni di alcuni suoi tesserati e le notizie più importanti riguardano Lucumi , difensore colombiano 27enne e Lucasz Skorupski , portiere polacco 34enne.

Lesione per Lucumi, quando rientra?

Durante Como-Bologna il colombiano è stato sostituito a causa di un fastidio accusato al 26' del primo tempo. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro ed i tempi di recupero stimati sono di 3-4 settimane. Dunque Italiano dovrà far a meno del suo miglior difensore nelle prossime sfide e con ogni probabilità salterà le gare di Europa League contro Celtic e Maccabi Tel Aviv.

Buone notizie sul fronte Skorupski

Se da un lato il Bologna perde un pilastro della linea difensiva, è fondamentale il ritorno agli allenamenti di Skorupski che si era infortunato ad inizio novemnre nella sfida in casa contro la squadra di Conte. Italiano si era affidato alle prestazioni ottime del portiere originario di Bologna, Federico Ravaglia. Ma dall'infortunio del numero 1 i felsieni, non hanno più trovato la vittoria in campoinato, dunque il suo ritorno in gruppo, se pur in seduta differenziata, può essere un segnale positivo per la squadra.