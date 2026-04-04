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Il duro commento di Italiano sull'Italia fuori dal Mondiale: "C'è troppa impazienza, si pensa solo a una cosa"

Il tecnico del Bologna: "L'anno scorso dopo qualche partita negativa cominciò già a circolare l'hastag "Italiano Out". Poi abbiamo vinto la coppa Italia..."
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"Chi porterà l'Italia al Mondiale sarà il salvatore della patria. Sarà un lavoro arduo e difficile, ma ci sarà il momento in cui l'Italia tornerà a disputare questa competizione. L'ha vinta quattro volte e con il parco calciatori che ha non può non presentarsi al Mondiale". È il pensiero di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, sul flop azzurro nei playoff per i Mondiali 2026.

L'analisi spietata di Italiano sul flop della Nazionale

"Cosa non va? Abbiamo troppa impazienza e smania di arrivare al risultato e questo genera sconfitte immeritate - aggiunge - C'è impazienza in tutto: nella crescita dei giovani, nel non aspettare il compimento di un progetto, nell'essere troppo dipendenti dai risultati. Fa parte della nostra cultura ma andrebbe cambiata. L'anno scorso dopo 6 o 7 partite sbagliate circolava "Italiano out", poi abbiamo vinto la coppa Italia. Ma è una cosa che mi è successa anche altrove. L'impazienza ti fa perdere le partite, cambiare un po' la nostra cultura potrebbe dare sicuramente una mano".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

Italiano e la sfida alla Cremonese prima dell'Aston Villa

Italiano è abituato a pensare partita per partita e non intende cambiare. Domani il Bologna è atteso a Cremona ma c'è il rischio che la testa vada a giovedì, al primo round dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. La gara dello Zini arriva fra l'altro dopo la sosta per le nazionali, per cui "ci siamo allenati bene ma a ranghi ridotti. Dovremo comunque cercare di farci trovare pronti. In campionato abbiamo l'obbligo di fare punti per rimanere aggrappati all'ottavo posto e poi da martedì penseremo all'Europa League, ma abbiamo ancora degli obiettivi in campionato". Allo stesso tempo lo stimolo della coppa rischia di essere troppo grande. "Io, lo staff, i dirigenti e la società abbiamo il focus solo su Cremona e abbiamo parlato esclusivamente di questo senza mai parlare dell'Aston Villa. Non abbiamo messo pressione ai ragazzi in settimana - continua - Il nostro obiettivo è rimanere aggrappati all'ottavo posto". Anche per questo, quando gli viene chiesto di possibile turnover, Italiano è tranchant: "Nessun calcolo. Troveremo una Cremonese agguerrita, reduce da una vittoria e da un cambio di allenatore che ha ridato nuova linfa. Ora hanno avuto 15 giorni in più per lavorare e sarà  ancora più tosta affrontarli".

Italiano e il commento su Orsolini

Uno dei giocatori da ritrovare è sicuramente Orsolini: "È un momento in cui gira tutto nel verso sbagliato, mentre prima segnava da ogni angolazione. La nostra fiducia è totale e mi auguro che tutto ciò che gli passi per quel mancino riesca a trasformarlo in qualcosa di importante per noi". Poi c'è il tema dei tanti infortunati: "De Silvestri e Pobega sono rientrati e sono recuperati, hanno smaltito i loro problemi ma verranno centellinati per gestire le loro energie. Odgaard rientrerà la prossima settimana. Lykogiannis e Dallinga hanno due tendiniti che continuano a dar loro problemi e non so quando torneranno con la squadra".

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"Chi porterà l'Italia al Mondiale sarà il salvatore della patria. Sarà un lavoro arduo e difficile, ma ci sarà il momento in cui l'Italia tornerà a disputare questa competizione. L'ha vinta quattro volte e con il parco calciatori che ha non può non presentarsi al Mondiale". È il pensiero di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, sul flop azzurro nei playoff per i Mondiali 2026.

L'analisi spietata di Italiano sul flop della Nazionale

"Cosa non va? Abbiamo troppa impazienza e smania di arrivare al risultato e questo genera sconfitte immeritate - aggiunge - C'è impazienza in tutto: nella crescita dei giovani, nel non aspettare il compimento di un progetto, nell'essere troppo dipendenti dai risultati. Fa parte della nostra cultura ma andrebbe cambiata. L'anno scorso dopo 6 o 7 partite sbagliate circolava "Italiano out", poi abbiamo vinto la coppa Italia. Ma è una cosa che mi è successa anche altrove. L'impazienza ti fa perdere le partite, cambiare un po' la nostra cultura potrebbe dare sicuramente una mano".

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