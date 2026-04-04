Il duro commento di Italiano sull'Italia fuori dal Mondiale: "C'è troppa impazienza, si pensa solo a una cosa"

Italiano e la sfida alla Cremonese prima dell'Aston Villa

Italiano è abituato a pensare partita per partita e non intende cambiare. Domani il Bologna è atteso a Cremona ma c'è il rischio che la testa vada a giovedì, al primo round dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. La gara dello Zini arriva fra l'altro dopo la sosta per le nazionali, per cui "ci siamo allenati bene ma a ranghi ridotti. Dovremo comunque cercare di farci trovare pronti. In campionato abbiamo l'obbligo di fare punti per rimanere aggrappati all'ottavo posto e poi da martedì penseremo all'Europa League, ma abbiamo ancora degli obiettivi in campionato". Allo stesso tempo lo stimolo della coppa rischia di essere troppo grande. "Io, lo staff, i dirigenti e la società abbiamo il focus solo su Cremona e abbiamo parlato esclusivamente di questo senza mai parlare dell'Aston Villa. Non abbiamo messo pressione ai ragazzi in settimana - continua - Il nostro obiettivo è rimanere aggrappati all'ottavo posto". Anche per questo, quando gli viene chiesto di possibile turnover, Italiano è tranchant: "Nessun calcolo. Troveremo una Cremonese agguerrita, reduce da una vittoria e da un cambio di allenatore che ha ridato nuova linfa. Ora hanno avuto 15 giorni in più per lavorare e sarà ancora più tosta affrontarli".