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lunedì 13 aprile 2026
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Bologna, sogno Italiano: la doppia rimonta

La squadra rossoblù sogna di recuperare l'Aston Villa in Europa League e l'Atalanta in Serie A
Bruno Bartolozzi
1 min
TagsBolognaitalianoSerie A
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Sembrava solo il prologo all’ultimo atto della disperata impresa di Birmingham, da gestire più per onore che per convinzione e invece il Bologna ha lanciato ieri la grande operazione rimonte. Su entrambi i fronti: Europa League e campionato. La squadra di Italiano ha ritrovato energia e fiducia guardando all’impresa da mil

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