Bologna, nuovo infortunio per Bernardeschi: lesione muscolare dopo la Juve. Quante partite salterà
Il Bologna torna al lavoro dopo la sconfitta contro la Juventus, con lo sguardo già rivolto alla prossima sfida di campionato contro la Roma, in programma sabato al Dall’Ara. Non arrivano però buone notizie dall’infermeria per Federico Bernardeschi.
Bologna, infortunio Bernardeschi: c'è lesione. I tempi di recupero
Il club rossoblù ha infatti comunicato che "gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane". L’esterno offensivo, uscito acciaccato dalla gara contro i bianconeri, proverà a recuperare in tempo per il finale di stagione. Nella seduta odierna, la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. Buone indicazioni arrivano dal rientro in gruppo di Benjamin Dominguez, mentre hanno lavorato a parte Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga.
Quante partite salta Bernardeschi
Visti i tempi di recupero, Bernardeschi salterà sicuramente le prossime tre partite di campionato contro Roma (25 aprile), Cagliari (3 maggio) e Napoli (10 maggio). Da capire se riuscirà a tornare per l'Atalanta (17 maggio) o per l'ultima giornata contro l'Inter (24 maggio).