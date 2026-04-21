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Bologna, nuovo infortunio per Bernardeschi: lesione muscolare dopo la Juve. Quante partite salterà

Le condizioni del classe 1994, che punterà a tornare per il finale di stagione
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Il Bologna torna al lavoro dopo la sconfitta contro la Juventus, con lo sguardo già rivolto alla prossima sfida di campionato contro la Roma, in programma sabato al Dall’Ara. Non arrivano però buone notizie dall’infermeria per Federico Bernardeschi.

 

Bologna, infortunio Bernardeschi: c'è lesione. I tempi di recupero

Il club rossoblù ha infatti comunicato che "gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane". L’esterno offensivo, uscito acciaccato dalla gara contro i bianconeri, proverà a recuperare in tempo per il finale di stagione. Nella seduta odierna, la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. Buone indicazioni arrivano dal rientro in gruppo di Benjamin Dominguez, mentre hanno lavorato a parte Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga.

Quante partite salta Bernardeschi

Visti i tempi di recupero, Bernardeschi salterà sicuramente le prossime tre partite di campionato contro Roma (25 aprile), Cagliari (3 maggio) e Napoli (10 maggio). Da capire se riuscirà a tornare per l'Atalanta (17 maggio) o per l'ultima giornata contro l'Inter (24 maggio).

 

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