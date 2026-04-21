Bologna, nuovo infortunio per Bernardeschi: lesione muscolare dopo la Juve. Quante partite salterà

Bologna, infortunio Bernardeschi: c'è lesione. I tempi di recupero

Il club rossoblù ha infatti comunicato che "gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane". L’esterno offensivo, uscito acciaccato dalla gara contro i bianconeri, proverà a recuperare in tempo per il finale di stagione. Nella seduta odierna, la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. Buone indicazioni arrivano dal rientro in gruppo di Benjamin Dominguez, mentre hanno lavorato a parte Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga.

Quante partite salta Bernardeschi

Visti i tempi di recupero, Bernardeschi salterà sicuramente le prossime tre partite di campionato contro Roma (25 aprile), Cagliari (3 maggio) e Napoli (10 maggio). Da capire se riuscirà a tornare per l'Atalanta (17 maggio) o per l'ultima giornata contro l'Inter (24 maggio).