Bologna, Italiano rilancia: "Abbiamo ancora un obiettivo. E nessuno ha mollato"

"Non abbiamo mollato la presa, altrimenti non avremmo tentato di rispondere e di rientrare in partita nel secondo tempo". Al termine di Bologna-Roma , che si è chiusa con il successo dei giallorossi per 2-0, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano , prova a rilanciare gli obiettivi dei rossoblù: "Non abbiamo mollato nulla, puntiamo all'ottavo posto, come ci ha chiesto la società", ha detto ai microfoni di Dazn.

Italiano e gli errori: "Hanno deciso l'incontro"

Italiano si rammarica per le due reti che hanno deciso l'incontro. "Purtroppo i gol presi in momenti cruciali, all'inizio e alla fine del primo tempo, sono stati decisivi. La squadra poi ha reagito: abbiamo preso l'ennesimo palo della stagione con Orsolini. Se con una squadra così forte come la Roma commetti degli errori, purtroppo li paghi". Il Bologna è al secondo ko consecutivo in campionato: "In questa stagione non siamo riusciti mai ad ottenere risultati consecutivi per un lungo periodo. Il fatto di perdere tante gare in casa non ci ha permesso di essere in corsa per le prime posizioni. Speriamo di prenderci una rivincita con il Cagliari in casa. Veniamo da alcune sconfitte e il fatto di non riuscire a vincere davanti al nostro pubblico deve essere uno stimolo per noi".

Italiano ribadisce: "Io non mollo"

Italiano torna sulle parole rilasciate al termine della sfida contro la Juventus: "Non ho mai detto che la nostra stagione era finita. Il concetto era riferito solo alla lotta per le prime posizioni. Purtroppo non possiamo regalare ai tifosi del Bologna un piazzamento importante, ma siamo in corsa per l'ottavo posto: l'obiettivo richiesto dalla società. Nessuno ha intenzione di mollare nulla: da quì alla fine daremo tutto. Un obiettivo ce l'abbiamo e se esiste una pwersona che non molla mai, sono io. A me non piace perdere. E oggi secondo me qualcosa di positivo lo abbiamo fatto. Speriamo nelle prossime quattro gare di dare una gioia ai nostri tifosi".