Bologna-Roma diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE

17:16

Lucumí: "La stagione non è finita"

Lucumí prima di Bologna-Roma: "La stagione non è finita. Dobbiamo spingere tanto. Mancano cinque partite, dobbiamo dare il massimo per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Siamo il Bologna e dobbiamo rispettare i nostri tifosi".

17:12

Mancini: "La Roma è sopra ogni cosa, concordo con quanto scritto nel comunicato"

Mancini a Dazn prima di Bologna-Roma: "Da quando sono a Roma vivo mettendo la Roma sopra ogni cosa. Bisogna dare il massimo. La frase è ineccepibile: la Roma è sopra ogni cosa. Affrontiamo una squadra molto forte per la quarta volta. Davanti il Bologna ha valori importanti, il nostro modo di giocare è quello. Se penso alle partite di Europa League bisogna stare più attenti e concentrati, bisogna andare in campo a fare quello che abbiamo preparato con Gasperini".

17:09

Serie A, la classifica

Serie A, la classifica aggiornata prima di Bologna-Roma. CONSULTA LA CLASSIFICA

16:55

La formazione del Bologna

BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Helland, Heggem, Lucumi; Joao Mario, Freuler, Ferguson, Miranda; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.



16:51

La formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soule, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini.

16:50

Manca sempre meno al calcio d'inizio

La partita tra Bologna e Roma inizierà alle ore 18:00 allo stadio "Dall'Ara".

Stadio Dall'Ara - Bologna