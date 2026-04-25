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sabato 25 aprile 2026
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18:00
Serie A - 25.04.2026
Renato Dall'Ara

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Bologna-Roma diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE

Quartro confronto stagionale tra le due formazioni. La prima dei giallorossi dopo la separazione con Ranieri: aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsSerie Aliveblog
Aggiorna

Dopo la separazione da Claudio Ranieri, torna in campo la Roma. I giallorossi tornano in campo a Bologna, nel quarto confronto stagionale contro gli uomini di Italiano, dopo la gara di andata e dopo il confronto negli ottavi di finale di Europa League. In palio, per la squadra di Gasperini, punti importanti per continuare a inseguire la zona Champions League. Segui la diretta della partita sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

17:20

Bologna-Roma, tutte le curiosità prepartita

Tutte le curiosità prepartita su Bologna-Roma (fonte: Opta).

17:16

Lucumí: "La stagione non è finita"

Lucumí prima di Bologna-Roma: "La stagione non è finita. Dobbiamo spingere tanto. Mancano cinque partite, dobbiamo dare il massimo per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Siamo il Bologna e dobbiamo rispettare i nostri tifosi".

17:12

Mancini: "La Roma è sopra ogni cosa, concordo con quanto scritto nel comunicato"

Mancini a Dazn prima di Bologna-Roma: "Da quando sono a Roma vivo mettendo la Roma sopra ogni cosa. Bisogna dare il massimo. La frase è ineccepibile: la Roma è sopra ogni cosa. Affrontiamo una squadra molto forte per la quarta volta. Davanti il Bologna ha valori importanti, il nostro modo di giocare è quello. Se penso alle partite di Europa League bisogna stare più attenti e concentrati, bisogna andare in campo a fare quello che abbiamo preparato con Gasperini".

17:09

Serie A, la classifica

Serie A, la classifica aggiornata prima di Bologna-Roma. CONSULTA LA CLASSIFICA

16:55

La formazione del Bologna

BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Helland, Heggem, Lucumi; Joao Mario, Freuler, Ferguson, Miranda; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
 

16:51

La formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soule, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini.

16:50

Manca sempre meno al calcio d'inizio

La partita tra Bologna e Roma inizierà alle ore 18:00 allo stadio "Dall'Ara".

Stadio Dall'Ara - Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

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