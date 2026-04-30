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De Silvestri pronto al ritiro dal calcio? Quando ci sarà l’incontro con la dirigenza del Bologna per il suo futuro

Attesa per la decisione del terzino rossoblù, da anni punto di riferimento dello spogliatoio di Vincenzo Italiano
Dario Cervellati
3 min
TagsDe SilvestriBolognaVincenzo Italiano
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BOLOGNA - A breve Lorenzo De Silvestri incontrerà la dirigenza del Bologna per decidere il suo futuro. A giugno scorso arrivò l'ufficialità del prolungamento contrattuale per un'ulteriore stagione. Il trentasettenne rossoblù non era pronto a smettere di giocare. Sentiva ancora la voglia di allenarsi, di vivere lo spogliatoio, di scendere in campo quando c'era bisogno di lui. E infatti in quest'annata ha collezionato finora 10 presenze in Serie A, 4 delle quali da titolare. De Silvestri, però, un pensiero a quando si sarebbe fermato lo aveva fatto. «Non sarà un momento facile, ma di sicuro avverrà a Bologna. Voglio chiudere qui la mia carriera, perché ormai questi colori e questa città li sento addosso».

 

De Silvestri, attesa per la scelta sul futuro

ATTESA. Adesso il laterale destro dovrà capire se quel momento è arrivato. Ma in ogni caso potrebbe rimanere nella società rossoblù con un altro ruolo. Il Bologna è la squadra in cui De Silvestri ha giocato più stagioni in Serie A. Ha raggiunto la sesta, superando le 100 presenze (124 tra campionato e Coppa Italia) ed è diventato un pilastro dello spogliatoio. È sempre lui uno dei primi ad accogliere i nuovi arrivi a Casteldebole, a spiegare le regole, a inserirli nel gruppo. Adesso, però, c'è da pensare al finale di campionato. Sabato De Silvestri ha giocato 28 minuti della gara contro la Roma e nelle ultime giornate proverà a prendersi un altro po' di spazio per poi incontrarsi con la dirigenza e decidere insieme il suo futuro, che potrebbe non essere più in campo. 

 

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