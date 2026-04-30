De Silvestri pronto al ritiro dal calcio? Quando ci sarà l’incontro con la dirigenza del Bologna per il suo futuro

BOLOGNA - A breve Lorenzo De Silvestri incontrerà la dirigenza del Bologna per decidere il suo futuro . A giugno scorso arrivò l'ufficialità del prolungamento contrattuale per un'ulteriore stagione. Il trentasettenne rossoblù non era pronto a smettere di giocare. Sentiva ancora la voglia di allenarsi, di vivere lo spogliatoio, di scendere in campo quando c'era bisogno di lui. E infatti in quest'annata ha collezionato finora 10 presenze in Serie A , 4 delle quali da titolare. De Silvestri, però, un pensiero a quando si sarebbe fermato lo aveva fatto. «Non sarà un momento facile, ma di sicuro avverrà a Bologna. Voglio chiudere qui la mia carriera, perché ormai questi colori e questa città li sento addosso».

De Silvestri, attesa per la scelta sul futuro

ATTESA. Adesso il laterale destro dovrà capire se quel momento è arrivato. Ma in ogni caso potrebbe rimanere nella società rossoblù con un altro ruolo. Il Bologna è la squadra in cui De Silvestri ha giocato più stagioni in Serie A. Ha raggiunto la sesta, superando le 100 presenze (124 tra campionato e Coppa Italia) ed è diventato un pilastro dello spogliatoio. È sempre lui uno dei primi ad accogliere i nuovi arrivi a Casteldebole, a spiegare le regole, a inserirli nel gruppo. Adesso, però, c'è da pensare al finale di campionato. Sabato De Silvestri ha giocato 28 minuti della gara contro la Roma e nelle ultime giornate proverà a prendersi un altro po' di spazio per poi incontrarsi con la dirigenza e decidere insieme il suo futuro, che potrebbe non essere più in campo.