Domenico Tedesco è atterrato a Bologna: inizia una nuova era a Casteldebole
Una nuova era è iniziata a Casteldebole. Domenico Tedesco è atterrato questa mattina a Bologna, dando il via alla sua nuova avventura sulla panchina che era di Vincenzo Italiano, passato al Besiktas. Il tecnico italo-tedesco si è subito mostrato disponibile con i tifosi presenti al suo arrivo. Appena sceso dall’aereo, Tedesco ha dedicato diversi minuti ai supporter che lo attendevano, scattando selfie e firmando autografi. Tra le "firme" più particolari, quella su una copia del Corriere dello Sport-Stadio.
Bologna abbraccia il nuovo allenatore
Si può parlare a tutti gli effetti di un primo, caloroso abbraccio tra il nuovo allenatore e la città di Bologna. Un contatto che lascia pensare che il rapporto con la piazza sia destinato a crescere rapidamente. Da oggi Tedesco inizierà una vera e propria “full-immersion” nel mondo del Bologna.
Per tre giorni sarà di base al centro tecnico di Casteldebole, dove affronterà un programma pieno di appuntamenti. Si parlerà anche di mercato.
Il contratto di Tedesco
Tedesco ovviamente firmerà anche il contratto che lo legherà ufficialmente al club: si tratta un accordo biennale con opzione per un terzo anno, che lo renderà allenatore del Bologna fino al giugno 2028. Il tecnico avrà modo di visitare nel dettaglio tutte le strutture del centro di allenamento, dagli spogliatoi ai campi, dalla palestra ai vari reparti dello staff. Non mancherà inoltre una visita alla città e al Dall’Ara, per vedere dal vivo uno degli stati più iconici d'Italia. La sua nuova casa.