Domenico Tedesco è atterrato a Bologna: inizia una nuova era a Casteldebole  

Una nuova era è iniziata a Casteldebole. Domenico Tedesco è atterrato questa mattina a Bologna, dando il via alla sua nuova avventura sulla panchina che era di Vincenzo Italiano, passato al Besiktas. Il tecnico italo-tedesco si è subito mostrato disponibile con i tifosi presenti al suo arrivo. Appena sceso dall’aereo, Tedesco ha dedicato diversi minuti ai supporter che lo attendevano, scattando selfie e firmando autografi. Tra le "firme" più particolari, quella su una copia del Corriere dello Sport-Stadio.