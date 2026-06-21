Bologna, Tedesco è già al lavoro: così si prepara a Stoccarda

Domenico Tedesco è già al lavoro per il suo Bologna. In attesa del raduno ufficiale della squadra, il nuovo allenatore rossoblù sta facendo smart working nella sua Stoccarda per definire ogni dettaglio della preparazione estiva. Tedesco sta continuando a studiare con attenzione il Bologna della scorsa stagione. Lo aveva già fatto, ma non vuole perdersi nessun dettaglio. In questi giorni sta analizzando partite, principi di gioco e caratteristiche dei singoli giocatori per arrivare al primo incontro con la squadra con un quadro il più possibile completo.