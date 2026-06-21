Bologna, Tedesco è già al lavoro: così si prepara a Stoccarda
Domenico Tedesco è già al lavoro per il suo Bologna. In attesa del raduno ufficiale della squadra, il nuovo allenatore rossoblù sta facendo smart working nella sua Stoccarda per definire ogni dettaglio della preparazione estiva. Tedesco sta continuando a studiare con attenzione il Bologna della scorsa stagione. Lo aveva già fatto, ma non vuole perdersi nessun dettaglio. In questi giorni sta analizzando partite, principi di gioco e caratteristiche dei singoli giocatori per arrivare al primo incontro con la squadra con un quadro il più possibile completo.
La nuova avventura al via il 7 luglio
La nuova avventura prenderà il via il 7 luglio, quando i rossoblù si ritroveranno a Casteldebole per la cena che inaugurerà la stagione. Nei giorni successivi spazio ai test atletici e alle visite mediche. Dopo le prime sedute nel centro tecnico, il gruppo partirà alla volta di Valles sede del ritiro estivo. Tra le montagne altoatesine Tedesco inizierà a plasmare il suo Bologna, lavorando sia sulla condizione fisica sia sui concetti tattici che dovranno caratterizzare la squadra nel prossimo campionato.