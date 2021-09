Cagliari, accordo con Mazzarri: sarà lui a sostituire Semplici

CAGLIARI - Il Cagliari cambia volto. La società rossoblù ha esonerato Leonardo Semplici e ha deciso di sostituirlo con Walter Mazzarri. L'ex tecnico di Napoli e Inter ha trovato l'intesa con il presidente Giulini e firmerà un contratto biennale. Il nuovo tecnico dei sardi esordirà domenica prossima allo stadio Olimpico contro la Lazio. Per Semplici è stata fatale la clamorosa sconfitta contro il Genoa: da 2-0 a 2-3, un risultato arrivato anche grazie ai cambi di Ballardini. Un solo punto nelle prime tre giornate di campionato, quello dell’esordio casalingo contro lo Spezia: per il presidente Giulini un bottino troppo scarno per proseguire insieme quest’avventura.