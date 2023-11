Ranieri e il saluto con Palladino: "Complimenti a Galliani e Berlusconi"

Ranieri l'ha sempre detto: quando certe partite si possono perdere allora anche il punto è benvenuto. Lo ha confermato nel dopo partita di Cagliari-Monza, finita 1-1: "Un punto giusto - ha detto- abbiamo fatto purtroppo solo un gol. Nella ripresa potevano vincere loro. Ma potevamo vincere anche noi con Lapadula". Complimenti alla squadra: "I ragazzi hanno disputato un'ottima partita- ha detto- nella ripresa ci siamo difesi ma non abbiamo avuto la lucidità per ripartire. Anche perché Petagna ha dovuto lottare molto con Caldirola. Complimenti al Monza, ma complimenti anche al Cagliari". Prati? "L'arbitro mi ha detto di non aver visto che era stato trattenuto al momento del giallo - ha spiegato- ma ha disputato un'ottima gara". Quanto al 4-4-2 impiegato nel finale, "l'obiettivo era quello di mettere palloni in mezzo per le due punte. E ci siamo quasi riusciti".