Da De Rossi a Spalletti: perché Prati del Cagliari piace proprio a tutti

E'stata la prima vera intuizione di Daniele De Rossi da allenatore. E non è un caso se il centrocampista ex Roma, campione del Mondo con oltre 100 presenze in Nazionale, l'abbia avuta per un ragazzo che ha praticamente il suo stesso ruolo. Matteo Prati, vent'anni compiuti a dicembre, è uno dei titolari del Cagliari di Ranieri che oggi, all'inizio del girone di ritorno, è al quart'ultimo posto e quindi, se il campionato finisse in questo momento, sarebbe salvo. Da ottobre, praticamente, Prati non salta un minuto in campionato, Ranieri lo schiera o mediano o mezzala e il ragazzino non solo è quasi sempre tra i migliori, ma anche quando inizia male, come contro il Bologna, poi trova sempre il modo di rimettersi in carreggiata.