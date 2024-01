Cagliari-Torino, lacrime per Gigi Riva: il match si ferma all'11'

L'omaggio dei tifosi di Cagliari e Torino

Al momento dell'ingresso in campo delle due squadre, l'Unipol Domus si è colorato di rossoblu, con immagini e striscioni di Gigi Riva in tutti i settori. Tra quelli più significativi c'è "come te nessuno mai", a testimonianza di quanto compiuto dalla leggenda italiana con la maglia del Cagliari, riuscendo a vincere lo storico scudetto nel 1970. Non è mancato un significativo omaggio da parte dei tifosi del Torino, attraverso uno striscione.

La commozione nel minuto di raccoglimento

In occasione del minuto di raccoglimento, la squadra del Cagliari ha mostrato con orgoglio la maglia del 1970, quella che portò lo scudetto in Sardegna. Silenzio assoluto nel minuto di raccoglimento, acuendo la commozione dell'intero stadio e, in particolare, dei familiari del campione presenti.