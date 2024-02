Gaetano, gol fotocopia alla Kvaratskhelia: la statistica di Cagliari-Lazio

Stessa distanza, una ventina di metri. Stessa posizione, leggermente sulla sinistra rispetto all’asse dal dischetto. Stessa parabola, un destro a giro sotto l’incrocio dei pali, alla sinistra del portiere. Il gol di Gaetano che ha dato la scossa al Cagliari, prima che la Lazio chiudesse i conti, ricorda davvero l’ultimo centro di Kvara, il suo ex compagno di squadra, quello che domenica scorsa ha deciso la sfida con il Verona. Due colpi equivalenti anche dal punto di vista statistico. L’indice xG (Expected Goal) di Opta per Gaetano era di 0,046: aveva in sostanza meno del 5% di chance di fare gol da quella distanza, da quella posizione, in quella situazione di gioco. Stesso coefficiente di difficoltà per il capolavoro di Kvara contro Montipò: xG di 0,048.