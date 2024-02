Diretta Cagliari-Lazio 0-1: autogol di Deiola

15:27

26' - Vantaggio della Lazio: autogol

La Lazio batte veloce la punizione e da sinistra palla dentro di Isaksen: autogol di Deiola dopo il liscio di Azzi. Palla in rete e Lazio in vantaggio.

15:22

21' - Ripartenza fulminea di Isaksen: va vicino al gol

Angolo per Cagliari e palla liberata dalla difesa della Lazio. Isaksen parte da prima della metà campo e si invola verso l'area: il tiro alla fine è debole e Scuffet blocca.

15:20

19’ - Si fa vedere Viola

Sinistro basso dal limite per Viola: palla debole e centrale, Provedel la blocca senza problemi.

15:19

18’ - La Lazio ci prova

Atteggiamento dei biancocelesti, aggressivi sul Cagliari, che invece giocano sulle ripartenze. Per ora comunque match in equilibrio.

15:08

7' - Immobile vicino al gol

Palla improvvisa per Immobile in profondità, che non ci pensa due volte e calcia. Scuffet respinge con una grande parata. Angolo, il terzo in questi primi minuti.

15:06

5' - Anche Scuffet fa una grande parata

Angolo di Luis Alberto, serie di rimpalli e tocco di Gaetano verso la sua porta. Scuffet si distende bene e rimette in angolo.

15:06

4’ - Grande parata di Provedel, ma c’è fuorigioco

Azzi serve dentro per Makoumbou che calcia verso la porta e Provedel respinge. Tutto fermo però, offside per Azzi.

15:00

1' - Inizia Cagliari-Lazio

Si parte! Piove a Cagliari e stadio molto caldo. Lazio con classica divisa biancoceleste, Cagliari con divisa casalinga.

14:46

Le parole di Pedro nel pre

"Dobbiamo fare una bella partita, oggi abbiamo l'opportunità di fare i tre punti. Non possiamo sbagliare, speriamo di fare una bella prestazione e una bella partita per ottenere i tre punti fondamentali per noi. Preparazione? Non è stato facile, mai lo è quando si viene da una sconfitta, ma abbiamo preparato bene la partita. Importante vincere oggi? Importantissimo, dobbiamo continuare a lottare fino alla fine in campionato. Sicuramente dà molta fiducia per affrontare il Bayern Monaco e le altre in campionato".

14:38

La Lazio si aggrappa a Ciro Immobile

Tra le squadre presenti in questa Serie A, solo contro il Genoa (14) Ciro Immobile ha segnato più gol che al Cagliari in Serie A: 12, di cui cinque nelle ultime sei sfide; a bersaglio nell’ultimo turno contro l’Atalanta (il suo 199° centro nella competizione), il classe ‘90 potrebbe diventare l’ottavo giocatore a segnare almeno 200 reti nella massima serie italiana, nonché il quarto a raggiungere questa cifra negli ultimi 45 anni, insieme a Roberto Baggio, Francesco Totti e Antonio Di Natale.

14:26

I numeri del Cagliari contro la Lazio

Il Cagliari non ha vinto alcuna delle ultime 17 sfide contro la Lazio in Serie A (3N, 14P): tra le squadre di questo campionato, quella biancoceleste è la formazione che attualmente i sardi non battono da più gare di fila nella massima serie.

14:14

Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano, Viola; Lapadula. A disp.: Radunovic, Aresti, Dossena, Prati,Jankto, Wieteska, Augello, Pavoletti, Petagna, Luvumbo, Di Pardo. All.: Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp.:Mandas, Sepe, Lazzari, Casale, Pellegrini, Vecino, Kamada, Napolitano, Castellanos, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.

14:09

I numeri della Lazio contro il Cagliari

La Lazio ha vinto otto delle ultime nove sfide contro il Cagliari in Serie A (1N), segnando esattamente due gol in media a partita in questo parziale e subendo più di una rete soltanto in occasione della mancata vittoria (2-2, 19 settembre 2021).

13:50

Lazio, la formazione ufficiale

13:48

Tra poco l'inizio di Cagliari-Lazio

La Lazio va a caccia di una vittoria scaccia crisi. Momento delicato in casa biancoceleste e in Sardegna contro il Cagliari conta solo fare punti. Fischio d'inizio ore 15.

Cagliari - Unipol Domus