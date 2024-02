Cagliari-Napoli, “Deu ci seu, e tui?”: il suggestivo messaggio in sardo per i tifosi

Servirà tutta la carica e l'amore di un'intera isola per spingere il Cagliari, impegnato nella difficile sfida contro il Napoli in programma domenica 25 febbraio alle 15.00 alla Unipol Domus. La squadra di Ranieri vive un periodo di estrema difficoltà che l'hanno portata in piena zona rossa al penultimo posto in classifica con appena 19 punti conquistati in25 gare.