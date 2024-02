Luvumbo e la battuta sui capelli dopo il Napoli: "Ranieri non ha gradito"

Il Cagliari ha conquistato un pesante pareggio all'Unipol Domus contro il Napoli. È un punto prezioso per la squadra allenata da Ranieri che è pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere. L'eroe della partita per i sardi è stato Zito Luvumbo, autore del gol del pareggio. Al termine del match, l'attaccante rossoblù è stato protagonista di una simpatica rivelazione che riguarda il nuovo look di capelli.