Cagliari-Napoli diretta, segui la partita di oggi LIVE

Debutto in Serie A sulla panchina del Napoli per Francesco Calzona . Dopo il pareggio (1-1) contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League , il tecnico subentrato a Walter Mazzarri è pronto a guidare gli azzurri nella trasferta all'Unipolo Domus contro il Cagliari . Alle 15 il calcio d'inizio della gara valida per la ventiseiesima giornata di campionato.

15:27

28' - Raspadori ci prova: para Scuffet

Rasoiata dai venticinque metri di Raspadori, Scuffett si distende sulla sua sinistra e respinge lateralmente. Sussulto Napoli.

15:26

27' - Il Napoli prova a guadagnare metri

Dopo aver sofferto l'intraprendenza del Cagliari, il Napoli prova ad alzare il baricentro.

15:23

24' - Colpo di testa di Lapadula

Cross tagliato di Luvumbo, colpo di testa di Lapadula, Meret la tiene con il palmo della mano destra.

15:22

23' - Olivera anticipa Lapadula

Gran spunto di Gaetano, che mette in mezzo per Lapadula, anticipato d'un soffio da Olivera, che si rifugia in angolo. Il Cagliari è in costante proiezione nella metà campo del Napoli.

15:21

22' - Si rialza Anguissa

Spray magico e Anguissa si rialza. Si riprende a giocare.

15:20

21' - Anguissa a terra

A terra Anguissa, interviene lo staff medico del Napoli.

15:18

19' - Luvumbo subisce fallo

Gran giocata di Luvumbo, che va via con un tunnel a Zielinski prima di subire fallo da Kvara. Spinge il Cagliari.

15:15

16' - Occasione per il Cagliari

Cross di Luvumbo, colpo di testa di Jankto che non riesce a dare forza al pallone: fuori, brivido per il Napoli.

15:11

12' - Cagliari in avanti

Augello per Luvumbo, che sbaglia il controllo: si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Napoli.

15:07

8' - Napoli pericoloso con Olivera

Kvara con l'esterno destro per Olivera in area di rigore, il terzino uruguaiano tenta di calciare, allontana con faitca la difesa del Cagliari.

15:03

4' - Osimhen e Mina, contatto a palla lontana: gioco fermo

Mina si aggancia con Osimhen, i due si strattonano: il difensore finisce a terra. Nandez protesta in maniera vibrante con Pairetto, che ferma il gioco intima sia a Osimhen sia a Mina di darsi una calmata: non tollererà più scorrettezze reciproche. Si riprende a giocare.

15:02

3' - Juan Jesus, fallo su Lapadula

Juan Jesus aggancia Lapadula spalle alla porta. Punizione per il Cagliari, calciata da Gaetano e messa fuori di testa da Osimhen.

15:00

1' - Inizia Cagliari-Napoli

Pariti: è iniziata Cagliari-Napoli.

15:00

Cagliari-Napoli, sfida tra 9 mascherati

Cagliari-Napoli è anche Lapadula contro Osimhen, sfida tra bomber "mascherati".

14:58

Ranieri abbraccia Calzona

Bellissimo gesto di Claudio Ranieri, che abbraccia intensamente Francesco Calzona sussurrandogli qualcosa all'orecchio: l'in bocca al lupo del tecnico, veterano, al neo-allenatore del Napoli.

14:56

Cagliari e Napoli fanno il loro ingresso in campo

Cagliari e Napoli fanno il loro ingresso sul terreno di gioco dell'Unipol Domus: tutto pronto per il calcio d'inizio di Cagliari-Napoli.

14:49

Calzona a DAZN: "Nessuna multa a Kvaratskhelia, Calzona ci sta convincendo"

Meluso a DAZN: "Calzona ha vissuto un passato recente da protagonista, sa quali corde toccare. Già vedendo i primi allenamenti ci siamo resi conto che sotto questo aspetto siamo sulla buona squadra. Multa a Kvara per come ha reagito al momento del cambio contro il Barcellona? Non ha tenuto assolutamente nessun comportamento non professionale. Credo che qualsiasi calciatore che viene sostituito non sia contento: sia se ha giocato bene sia se ha giocato male. Per sua stessa ammissione ci ha confidato che era arrabbiato perché la sua prestazione non era stata all’altezza. Ha avuto un atteggiamento da grande campione, era solo arrabbiato per questo motivo. Una partita storta capita a tutti".

14:44

Ranieri a DAZN: "I risultati delle altri non devono interessarci"

Ranieri a DAZN: "Il nostro pubblico va ripagato con prestazioni all’altezza, piene di orgoglio e tanta voglia di fare. Non possiamo permetterci di guardare gli avversari, a chi corre e chi frena. Se i punti non li facciamo noi c’è poco da fare".

14:43

Augello a DAZN: "I neo-acquisti si sono inseriti bene"

Augello a DAZN: "I neo-acquisti come Gaetano si sono inseriti molto bene. Sono bravi ragazzi. Siamo un bel gruppo".

14:42

Mario Rui a DAZN: "Calzona ci ha dato fiducia in noi stessi"

Mario Rui a DAZN: "Calzona ha avuto un impatto importante da quando è arrivato: ci ha messo subito a nostro agio, ci ha spiegato secondo lui cosa mancava, ci ha dato fiducia in noi stessi come abbiamo dimostrato contro il Barcellona".

14:35

Napoli, Di Lorenzo firma autografi in tribuna

Bella accoglienza per Di Napoli in tribuna: il capitano e difensore della Nazionale oggi è squalificato, tanti bambini ne stanno approfittando per farsi firmare degli autografi.

14:35

Napoli senza gol in trasferta dal 25 novembre

Il Napoli non segna in trasferta dal 25 novembre: il 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta coincide anche con l'ultima vittoria fuori casa degli azzurri.

14:31

Squadre in campo per il riscaldamento

Cagliari e Napoli sono in campo per il riscaldamento pre-partita.

14:24

Mario Rui a un passo da Careca

Se Mario Rui, che oggi parte dalla panchina, dovesse scendere in campo all'Unipol Arena raggiungerebbe Careca e Girado a quota 221 presenze con la maglia del Napoli.

14:17

Cagliari, la partita speciale di Gaetano

Gaetano, prestato al Cagliari dal Napoli a gennaio, è pronto alla sfida da ex: agirà alle spalle di Lapadula.

14:12

Napoli, sorpresa nel tridente: gioca Raspadori

E, dunque, c'è una sorpresa nel tridente del Napoli dove Raspadori è stato preferito a Politano. Confermato, invece, il ritorno di Zielinski a centrocampo.

14:09

Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali

Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola; Jankto, Getano, Luvumbo; Lapadula. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

14:08

Juve, in dubbio Rabiot per la trasferta a Napoli

Dopo Cagliari-Napoli e il recupero a Reggio Emilia contro il Sassuolo, gli azzurri ospiteranno la Juve (domenica 3 marzo, ore 20:45). In dubbio Rabiot, uscito per infortunio nel primo tempo nel corso del match all'Allianz Stadium contro il Frosinone (Leggi tutto).

14:05

Napoli, tornano le frecce tricolore

Napoli, contro il Cagliari tornano le frecce tricolore (Leggi tutto).

14:00

Napoli, all'improvviso Zielinski

Calzona è pronto a rilanciare il polacco titolare in un momento clou: con lui conta di fare il salto di qualità nel gioco (Leggi tutto).

13:55

Politano, presenza numero 180 con il Napoli

Matteo Politano è pronto a giocare la partita numero 180 con la maglia del Napoli e a operare l'aggancio su Gianluca Grava al cinquantottesimo posto all time della storia azzurra.

13:50

Napoli, la probabile formazione

La probabile formazione del Napoli per la sfida contro il Cagliari (Leggi tutto).

13:45

Cagliari-Napoli, conto alla rovescia

Alle 15 prenderà il via Cagliari-Napoli. Gli azzurri sono reduci dal pari interno contro il Genoa: l'1-1 è costato la panchina a Walter Mazzarri, rilevato da Francesco Calzona. I rossoblù hanno pareggiato con identico risultato in casa dell'Udinese nel turno precedente. In palio punti pesanti per la rincorsa alla zona Europa e salvezza.

Unipol Domus - Cagliari