Infortunio Rabiot in Juve-Frosinone: le condizioni del centrocampista

Problema fisico per Adrien Rabiot , costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco nel corso del primo tempo di Juventus-Frosinone , partita valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Forte contusione al piede per il centrocampista francese , che è andato a calciare e si è scontrato in modo fortuito con Gleison Bremer , compagno di squadra andato al contrasto. L'ex Psg sarà sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso entro la giornata di martedì. Rischia di saltare il big match con il Napoli di Calzona .

Juventus, infortunio per Rabiot: dentro Alcaraz contro il Frosinone

Tegola per Allegri, costretto a sostituire Adrien Rabiot al 29', quando ha fatto il suo ingresso in campo Alcaraz, arrivato in bianconero nel mercato di gennaio. Colpo molto forte al piede sinistro per la mezzala transalpina, che è uscito vistosamente zoppicante e ha fatto scattare l'allarme in casa Juve. Scontro fortuito con Bremer che rischia di costare a Rabiot anche la super sfida con il Napoli, in programma domenica 3 marzo alle ore 20.45. Previsti esami strumentali nella giornata di domani al J Medical.