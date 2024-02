Diretta Juve-Frosinone 1-0: sblocca Vlahovic LIVE

TORINO - La Juventus ospita il Frosinone nel lunch match che apre la domenica della 26ª giornata di Serie A . All' Allianz Stadium di Torino (calcio d'inizio ore 12:30), i bianconeri di Massimiliano Allegri vogliono tornare alla vittoria che manca dallo scorso 21 gennaio ( 3-0 sul campo del Lecce ) dopo aver raccolto due punti nelle ultime quattro partite. I giallazzurri di Eusebio Di Francesco , sopra di soli tre punti sulla zona retrocessione , si affidano invece al talento di Soulé , Barrenechea e Kaio Jorge , i gioielli bianconeri (in prestito proprio al Frosinone ) che in Ciociaria hanno trovato l'ambiente ideale per esprimersi al meglio. Segui la diretta della partita .

12:39

8' - Ammonito Bremer

Sanguinoso pallone perso da Vlahovic: Cheddira recupera la sfera ma viene fermato con le cattive dal difensore brasiliano che viene punito con il cartellino giallo, il primo del match.

12:38

7' - Frosinone colpito a freddo

Avvio shock per i giallazzurri, subito sotto a Torino. La squadra di Di Francesco subisce il 53° gol in campionato, gli stessi della Salernitana ultima in classifica.

12:34

3' - GOL DELLA JUVE, SBLOCCA VLAHOVIC!

Bianconeri subito avanti con l'attaccante serbo: aggancio di McKennie che serve il numero nove juventino, abile a incrociare la sfera sul primo palo. Cerofolini non può nulla: esplode l'Allianz Stadium.

12:32

1' - Si parte: inizia Juve-Frosinone!

Il primo pallone del match lo muove la squadra di Allegri. La sfida dell'Allianz Stadium è diretta da Antonio Rapuano, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Laudato. Il quarto ufficiale è Zufferli. Al Var Mazzoleni e Di Bello.

12:31

Frosinone, Di Francesco: "Voglio il risultato, non i complimenti"

Le parole dell'allenatore dei giallazzurri, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Dobbiamo essere più determinati in fase difensiva e avere più cinismo, vorremmo uscire dalla partita non con i complimenti ma con un risultato positivo, è questo il nostro obiettivo".

Sui tanti punti persi da situazione di vantaggio: "Credo sia un insieme di cose, anche di casualità o cose che non vanno nel modo giusto. Dobbiamo continuare a lavorare meglio e indirizzare i ragazzi in maniera differente. Oggi è una partita difficile su un campo ostico e contro un avversario di grande livello".

Sul cambio di modulo, speculare a quello di Allegri: "L'identità non cambia, abbiamo scelto interpreti diversi ma non cambiano principi e filosofia. Bisogna essere però maggiormente compatti, è qualcosa a cui tengo tantissimo".

12:25

Juve, Giuntoli: "La qualificazione in Champions è il nostro obiettivo. Sul futuro di Allegri..."

Le parole del Football Director bianconero ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal calcio d'inizio: "Il mister ha fatto 54 punti con lo staff e i ragazzi, è giusto proseguire su questa strada continuando a lavorare a testa bassa per arrivare all'obiettivo prefissato che è arrivare in Champions League. Stagione positiva con la Champions? "Assolutamente sì, è il nostro obiettivo dall'inizio. Abbiamo e dobbiamo ancora sistemare i conti, è iniziato tre anni un progetto sui giovani formati tutti da noi. Sta facendo un grandissimo lavoro prospettico e siamo felici di proseguirlo".

Sul futuro di Allegri alla Juve, il cui contratto con i bianconeri scade nel 2025: "Vogliamo tenere il mister e lui è contentissimo, a tempo debito ci metteremo al tavolo per discutere del nostro futuro insieme".

Su Alcaraz, unico acquisto dell'ultima sessione del mercato invernale: "Avevamo l'esigenza di mettere un ragazzo che non disturbasse l'andamenti di un gruppo del quale siamo molto contenti, la possibilità ci è capitata a48 ore dalla fine del mercato e non c'era il tempo di negoziare il contratto, in futuro ci sarà modo e tempo di parlarne col club di appartenenza. Siamo molto contenti del ragazzo, è appena arrivata, ci siamo protetti da possibili infortuni e quant'altro. Abbiamo fatto un'operazione light, corretta anche dal punto di vista economico. Non avevamo l'esigenza di prendere un titolare ma di aumentare la rosa sul piano numerica prendendo un prospetto futuribile".

12:20

Juve-Frosinone, i precedenti

Dopo il pareggio per 1-1 nel primo incrocio in assoluto tra Juventus e Frosinone in Serie A il 23 settembre 2015 (reti di Simone Zaza e Leonardo Blanchard), i bianconeri hanno vinto tutte le successive quattro sfide contro i giallazzurri nella competizione, con un punteggio aggregato di 9-1.

12:10

Frosinone, Okoli sfida la Juve: "Possiamo contrastarli"

"Loro hanno tantissimi giocatori forti, siamo convinti di riuscire a contrastarli. Dobbiamo essere concreti e uniti per restare in partita fino alla fine". Così Caleb Okoli, difensore giallazzurro, ha presentato ai microfoni di Sky Sport la sfida contro i bianconeri di Allegri. "Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge? Per loro è una partita molto importante, perché questa è la loro squadra, in settimana li ho visti molto preparati e pronti. Sono convinto che faranno molto bene".

12:00

Juve, Vlahovic suona la carica: "Dobbiamo svoltare già da oggi"

Il numero 9 della Juventus, Dusan Vlahovic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Frosinone: "Non sono state settimane facili visti i risultati. Dobbiamo voltare pagina, sia io che la squadra non abbiamo pensato alle ultime prestazioni ma solo a come fare oggi per fare tre punti contro una squadra molto forte che gioca bene e fa tanti tiri in porta senza rinunciare mai a proporre il suo gioco. Dobbiamo essere concentrati, cattivi e avvelenati per portare a casa i tre punti".

Sul cambio di passo nel 2024: "Sinceramente non lo so, tutto il lavoro che ho fatto alla fine è stato ripagato ma non sono contento vista l'opportunità che avevamo. Per me non conta niente, la squadra è più importante, dobbiamo ritrovare vittoria e le nostre certezze, quella cattiveria che avevamo prima. Non dico che si è persa, ma non siamo stati all'altezza. Dobbiamo svoltare già da oggi".

Juve col tridente? Vlahovic chiama in causa Allegri: "Domanda che dovresti fare al mister, io cerco sempre di mettermi a disposizione per farmi trovare pronto. A me non cambia niente, quello che dice lui noi lo facciamo".

11:55

11:50

Allegri, i precedenti contro il Frosinone

Quella odierna sarà la decima volta che l'allenatore livornese affronterà la formazione giallazzurra, la sesta da allenatore della Juventus: il bilancio è di due sconfitte (l'ultima nel 2006), due pareggi e cinque vittorie.

11:42

