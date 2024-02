Allegri e il rinnovo con la Juventus, Giuntoli fa chiarezza

In casa Juventus si inizia già a pensare al futuro, specialmente a quello della panchina. Il contratto di Massimiliano Allegri scade nel 2025 e nel suod estino sarà fondamentale questo mese di marzo ( QUI i dettagli ). Anche in conferenza stampa l'allenatore era stato interpellato sul capitolo rinnovo e Cristiano Giuntoli , prima della partita contro il Frosinone , ha fatto chiarezza sulla situazione.

Juve, le parole di Giuntoli su Allegri

Queste le sue parole a Sky Sport: "Noi vogliamo tenerlo e lui sarebbe contentissimo di restare alla Juventus, a tempo debito ci siederemo per parlarne. A fine stagione? A tempo debito". E sulle scelte di formazione: "Allegri punta sull'usato sicuro? Ha fatto 54 punti insieme al suo staff, è giusto continuare su questa strada e lavorare a testa bassa per arrivare all'obiettivo prefissato a inizio anno, ovvero il ritorno in Champions League".