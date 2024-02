Allegri e Chiesa, la strana idea di Marocchi in tv: "Con una telecamera nascosta..."

TORINO - Una vittoria sofferta quella ottenuta dalla Juve contro il Frosinone nella sfida della 26ª giornata di Serie A andata in scena allo Stadium, dove i bianconeri hanno così interrotto una striscia di 4 partite senza successo (con 2 punti appena raccolti). Un match in cui ancora una volta non ha brillato Federico Chiesa, esterno della Nazionale che secondo una parte dei tifosi e degli addetti ai lavori viene in qualche modo 'sacrificato' nel ruolo di seconda punta che gli affida Massimiliano Allegri nel 3-5-2. Allo stadio come sui social il popolo juventino si è diviso quando al 62' Chiesa è stato richiamato in panchina per lasciare il posto al giovane Yildiz e sulla scelta del tecnico, oltre che sul suo rapporto con il calciatore, ha detto la sua in tv anche l'ex bianconero Giancarlo Marocchi, oggi commentatore per Sky Sport.