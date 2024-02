Lukic, l’austriaco studiato dalla Juve e dall’Atalanta

I suoi genitori sono croati, ma è nato a Vienna e porta al braccio la fascia di capitano dell’ Austria Under 18 . Oliver Lukic è una mezzala, i suoi modelli sono Jude Belingham e Sergej Milinkovic-Savic . E’ stato già prenotato dal Salisburgo , che in estate lo riporterà a casa dopo l’esperienza al Liefering , club satellite della Red Bull, tredicesimo in classifica nella serie B austriaca. Stile, rapidità, forza atletica, un metro e 88, ambidestro. Diventerà maggiorenne il 22 settembre del 2006. Si è fatto ammirare anche durante la Youth League : tre presenze e un gol alla Real Sociedad . Onur Cinel , il suo allenatore nel Liefering e nella squadra baby del Salisburgo, lo utilizza anche nel ruolo di trequartista, alle spalle degli attaccanti Adam Daghim , danese, e Moritz Neumann .

JUVE E ATALANTA - Ha un contratto fino al 2026, è stato segnalato alla Juve. Giuntoli si è interessato, ha compiuto qualche passo poco prima di Natale. Anche l’Atalanta ha chiesto notizie su Lukic. Così come si sono mossi il Manchester United e il Borussia Dortmund. E’ un talento con la filigrana, in fase di evoluzione. Sta creando le basi per una carriera di primo piano. Viene considerato uno dei pezzi pregiati della Next Generation. Il Salisburgo investe tempo e soldi nel settore dello scouting. Cerca e scopre talenti anche con l’aiuto di un software e degli algoritmi. Oliver Lukic ha iniziato a giocare da bambino nell’Austria Vienna, quando aveva sei anni. Il Salisburgo l’ha notato nell’estate del 2022 e ha deciso di farlo maturare nel Liefering.