Napoli, all'improvviso Zielinski: l'acquisto di Calzona

Piotr Zielinski ha interrotto il cammino in campionato alla presenza numero 20, come il numero della sua maglia, collezionata a San Siro con il Milan l’11 febbraio. Una specie di derby del suo futuro, mica è un segreto: a giugno sarà un giocatore dell’Inter - tanto che il giorno dopo la partita rimase da quelle parti per le visite mediche - ma tutto sommato è così che va il mondo, tondo come un pallone, e un professionista svincolato ha il diritto di costruirsi il futuro muovendo correttamente e con rispetto ogni passo burocratico (e non). Esattamente quello che ha fatto lui: ha avvertito il Napoli, ha continuato ad allenarsi e poi s’è preso le conseguenze. Tipo ritrovarsi fuori dalla lista Champions rimodulata dopo la fine del mercato di gennaio. All’epoca c’era Mazzarri, secondo allenatore esonerato in una stagione che più paradossale non si può, ma ora in panchina è arrivato Francesco Calzona detto Ciccio, un tipo tosto, uno che non guarda in faccia a nessuno e neanche si formalizza a leggere i nomi dietro le maglie quando c’è da scegliere in maniera direttamente proporzionale alle sue idee e alle sue sensazioni (vedi sostituzioni con il Barça). Tutto chiaro? Comanda il calcio, il gioco. È il futuro prossimo del Napoli, a essere al centro dei pensieri dell’allenatore-ct: e lui, di Zielinski, non vuole proprio fare a meno. A partire da oggi: con il Cagliari tornerà titolare, di nuovo nel balletto di quella filastrocca geniale messa a punto da Spalletti. E questa la sua prima scommessa. La seconda, però, è già cominciata: restituirgli la luce un po’ sopita.