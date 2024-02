Furia Kvaratskhelia durante Napoli-Barcellona: Meluso svela il retroscena

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Cagliari-Napoli , sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A, il ds dei partenopei Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di DAZN, tornando sull'ingaggio di Calzona e sulla reazione di Kvaratskhelia alla sostituzione in Champions League contro il Barcellona.

Meluso su Kvara: "Era arrabbiato, ma ha avuto un atteggiamento da grande campione"

Così Mauro Meluso, ds del Napoli, a DAZN: "Calzona ha vissuto un passato recente da protagonista, sa quali corde toccare - ha precisato il dirigente azzurro -. Già vedendo i primi allenamenti ci siamo resi conto che sotto questo aspetto siamo sulla abuona squadra. Multa a Kvara? Non ha tenuto assolutamente nessun comportamento non professionale. Credo che qualsiasi calciatore che viene sostituito non sia contento: sia se ha giocato bene sia se ha giocato male. Per sua stessa ammissione ci ha confidato che era arrabbiato perché la sua prestazione non era stata all’altezza. Ha avuto un atteggiamento da grande campione, era solo arrabbiato per questo motivo. Una partita storta capita a tutti".