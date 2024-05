Ranieri: “Ecco perché ho deciso di lasciare, tengo aperta solo una porta”

CAGLIARI - "Voglio fare i complimenti a Gasperini e all’Atalanta, bravissimi, dal presidente al tecnico hanno fatto qualcosa di straordinario. Ogni italiano si è riempito il cuore vedendo l’Atalanta. Si giudicano gli allenatori per i trofei, ma perché? Non si può vincere sempre, e non è che tutto il lavoro prima non è valido. Siamo ossessionati dal trofeo e dalla coppa, Gasperini meritava già da prima, dagli inizi". Queste le parole di Claudio Ranieri dopo che ha annunciato l'addio al Cagliari e al calcio, lasciando aperta però una porta.