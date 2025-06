Nicola-Cagliari verso l'addio: le accuse di Giulini e i nomi per il nuovo allenatore

C'eravamo tanto amati, ma solo per pochi mesi. Giulini e Nicola si lasciano dopo un campionato e una salvezza alla penultima giornata . Il divorzio ieri al termine di un lungo incontro negli uffici milanesi del presidente del Cagliari. Oggi nuovo incontro ma solo per verificare la possibilità di una risoluzione consensuale del contratto che lega il tecnico al club rossoblù sino al giugno del 2027. Adesso, scatta il toto allenatore. Due i nomi sul taccuino del diesse Bonato: Vanoli e Pisacane , il tecnico della Primavera, fresco vincitore della Coppa Italia, per la prima volta nella storia del settore giovanile rossoblù.

Giulini-Nicola: che cosa è successo durante il colloquio

Nicola era partito alla volta di Milano nella tarda mattinata, intorno alle 15,30 il via all’incontro a tre. Al centro del colloquio il bilancio della stagione che per la società è stato solo parzialmente positivo, nonostante la salvezza. Secondo Giulini c’è stato un calo delle prestazioni da febbraio in poi e sono rimasti in ombra almeno tre elementi considerati centrali dal club: Obert, Gaetano e Prati. Divergenze insanabili, perché Nicola vede le cose in maniera opposta e ha rivendicato la valorizzazione di Piccoli, Adopo, Zortea, Makoumbou e via discorrendo. A questo punto, la separazione è diventata inevitabile. Nicola era andato a un passo dall’esonero già a settembre, alla vigilia della sesta di campionato, quando il Cagliari si apprestava a affrontare le trasferte con Parma e Juventus, con nel carniere appena due punti, frutto dei pareggi interni con Roma e Como e di tre sconfitte di fila con Lecce, Napoli e Empoli. Nel momento più buio, i rossoblù avevano sbancato il campo del Parma, allora in ascesa, e strappato un punto su quello della Juventus. Da allora, la posizione di Nicola è rimasta sempre salda, ma ormai Giulini aveva perso fiducia nel suo allenatore.

Cagliari, tutti i nomi per la panchina

Tre i papabili per la successione. Vanoli, esonerato dal Torino, è in cima alla lista. Giulini aveva già tentato di ingaggiarlo l’estate scorsa, poi era stato costretto a virare su Nicola quando il tecnico che aveva portato in A il Venezia aveva accettato l’offerta di Cairo. In lizza anche Fabio Pisacane, molto apprezzato da Giulini, ma penalizzato dal fatto che per lui, privo peraltro del patentino Uefa Pro, sarebbe la prima esperienza su una panchina della massima serie. Sullo sfondo anche Juric, reduce da due esperienze negative con la Roma (esonero dopo appena due mesi) e con il Southamtpon, squadra inglese di Premier, con la quale ha rescisso il contratto dopo la retrocessione.