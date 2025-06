Cagliari, incontro tra Giulini e Nicola: si decide il futuro dell'allenatore

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha incontrato oggi a Milano l’allenatore Davide Nicola per discutere della prossima stagione. L'allenatore è sotto contratto per un altro anno e ha centrato la salvezza, ma il club si aspettava maggiore valorizzazione dei giovani.

Cagliari, i nomi in lista in caso di separazione con Nicola

Sul tavolo anche il tema dei riscatti: Caprile, Piccoli e Adopo, protagonisti nella seconda parte di stagione, costerebbero in totale 24 milioni. In caso di rottura, tra i nomi per la panchina tornano di moda Baroni, Vanoli e l’ipotesi interna Pisacane.

La richiesta del Pisa

Intanto il Pisa ha chiesto formalmente l’uso dell’Unipol Domus per l’inizio del campionato, ma solo come misura precauzionale.