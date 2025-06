Cagliari-Nicola: è finita. La decisione oggi a Milano

Davide Nicola lascia il Cagliari . Dopo l'incontro di ieri, le divergenze tra proprietà e tecnico hanno portato alla separazione . Oggi la decisione definitiva a Milano, con l'ex allenatore di Empoli e Crotone che formalizzerà il suo divorzio con il club sardo, come anticipato sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport - Stadio . Una volta raggiunto l'obiettivo salvezza, il bilancio è risultato solo parzialmente positivo per il presidente Tommaso Giulini.

Cagliari, addio Nicola: oggi la decisione a Milano

Cagliari-Nicola, è finita. Il tecnico piemontese lascia la società sarda a circa un anno dal suo arrivo sulla panchina rossoblù, dopo un totale di 41 gare e una media di 1.02 punti a partita. 11 vittorie, 9 pareggi e 21 sconfitte, questo il ruolino di marcia del Cagliari di Nicola nell'ultima stagione, caratterizzata da 44 gol fatti e 61 reti subite. Non abbastanza per il presidente Giulini, che non ha gradito il calo di prestazioni registrato nel girone di ritorno, prima di arrivare a centrare l'obiettivo salvezza con una giornata d'anticipo. Oggi, a Milano, è attesa l'ufficialità: sarà addio.