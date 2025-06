La stella NBA Chris Paul con la maglia del Cagliari: "Il multiverso esiste"

Dopo le maglie di Phoenix, Clippers e Golden State Warriors, Chris Paul può aggiungere nel suo armadio anche la maglia del Cagliari . Nessun colpo di mercato pazzo, solamente un omaggio da parte del club sardo durante il The Soccer Tournement che si sta svolgendo a Cary, in North Carolina. Il playmaker e stella NBA, oggi ai San Antonio Spurs, ha ricevuto la maglia dai rappresentanti del Cagliari presenti al torneo di calcio a 7 negli Stati Uniti.

Chris Paul riceve la maglia del Cagliari: "Non vedo l'ora di vedervi in campo"

Queste le sue parole, dette durante un video postato sul profilo ufficiale Instagram del Cagliari: "Vi ringrazio molto per questo regalo, non vedo l'ora di vedervi in campo". Chris Paul con in mano la maglia del Cagliari ha poi posato per una foto e la descrizione della foto postata dal club recita: "Il multiverso esiste", riprendendo il famoso meme. Il Cagliari ha partecipato al torneo in North Carolina con una squadra composta da una rappresentanza della prima squadra, della Primavera e da alcuni calciatori provenienti dall’Academy cinese di Xiapu del Cagliari. Squadra che è arrivata fin ai sedicesimi del torneo con Fabio Pisacane, l'allenatore che Giulini vorrebbe prendesse il comando della prima squadra.